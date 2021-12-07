https://ria.ru/20211207/likhoradka-1762487734.html
Погода подготовила россиянам неприятный сюрприз
Синоптики предупредили о погодной "лихорадке" - РИА Новости, 07.12.2021
Погода подготовила россиянам неприятный сюрприз
Жителей центра Европейской России ожидает "настоящая погодная лихорадка", предупредила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T06:36
2021-12-07T06:36
2021-12-07T10:50
общество
центральный фо
гидрометцентр
людмила паршина
россия
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Жителей центра Европейской России ожидает "настоящая погодная лихорадка", предупредила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.По ее словам, в течение нескольких дней оттепели сменятся непродолжительным похолоданием, после чего вновь наступит потепление, при этом снег будет чередоваться с дождем.Как рассказала Паршина в беседе с "Российской газетой", в Московской области 7 декабря прогнозируют сильные осадки, которые из-за потепления днем до плюс трех градусов будут преимущественно в виде мокрого снега. Из-за прохождения холодного атмосферного фронта в среду температура начнет снижаться.Восьмого декабря сохранится слабый мороз, однако к вечеру столбик термометра опустится до минус девяти. При этом самым холодным днем недели станет 9 декабря: днем ожидается минус восемь-десять, ночью — до минус 13.После этого вновь начнется потепление, а к выходным температура поднимется до плюс трех.Как следует из прогноза Гидрометцентра, температура в декабре на большей части территории страны будет около средних многолетний значений.
https://ria.ru/20211207/gololeditsa-1762484667.html
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общество, центральный фо, гидрометцентр, людмила паршина, россия
06:36 07.12.2021 (обновлено: 10:50 07.12.2021)
Синоптики предупредили о погодной "лихорадке"
Синоптик Паршина предупредила о погодной "лихорадке" в центральной части России