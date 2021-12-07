https://ria.ru/20211207/likhoradka-1762487734.html

Погода подготовила россиянам неприятный сюрприз

Синоптики предупредили о погодной "лихорадке" - РИА Новости, 07.12.2021

Погода подготовила россиянам неприятный сюрприз

Жителей центра Европейской России ожидает "настоящая погодная лихорадка", предупредила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T06:36

2021-12-07T06:36

2021-12-07T10:50

общество

центральный фо

гидрометцентр

людмила паршина

россия

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Жителей центра Европейской России ожидает "настоящая погодная лихорадка", предупредила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.По ее словам, в течение нескольких дней оттепели сменятся непродолжительным похолоданием, после чего вновь наступит потепление, при этом снег будет чередоваться с дождем.Как рассказала Паршина в беседе с "Российской газетой", в Московской области 7 декабря прогнозируют сильные осадки, которые из-за потепления днем до плюс трех градусов будут преимущественно в виде мокрого снега. Из-за прохождения холодного атмосферного фронта в среду температура начнет снижаться.Восьмого декабря сохранится слабый мороз, однако к вечеру столбик термометра опустится до минус девяти. При этом самым холодным днем недели станет 9 декабря: днем ожидается минус восемь-десять, ночью — до минус 13.После этого вновь начнется потепление, а к выходным температура поднимется до плюс трех.Как следует из прогноза Гидрометцентра, температура в декабре на большей части территории страны будет около средних многолетний значений.

https://ria.ru/20211207/gololeditsa-1762484667.html

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общество, центральный фо, гидрометцентр, людмила паршина, россия