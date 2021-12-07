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В Японии осудили инициативу о налоговом режиме на Курилах
В Японии осудили инициативу о налоговом режиме на Курилах - РИА Новости, 07.12.2021
В Японии осудили инициативу о налоговом режиме на Курилах
Российский законопроект о предоставлении налоговых льгот новым организациям, зарегистрированных на южных островах Курильской гряды, идет вразрез с позицией... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T05:41
2021-12-07T05:41
в мире
япония
курильские острова
госдума рф
россия
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ТОКИО, 7 дек – РИА Новости. Российский законопроект о предоставлении налоговых льгот новым организациям, зарегистрированных на южных островах Курильской гряды, идет вразрез с позицией Токио по территориальному вопросу и совместной экономической деятельности в регионе, заявил глава японского МИД Ёсимаса Хаяси."Законопроект, предусматривающий введение специальных налоговых льгот с целью развития региона, в том числе Северных территорий (так в Японии называют южные Курильские острова – ред.), а также приглашение японских и других иностранных компаний к участию в данном экономическом развитии противоречит позиции Японии по Северным территориям, а также относительно совместной экономической деятельности, которая обсуждалась между лидерами двух стран. Позиция Японии неоднократно озвучивалась российской стороне и заключается в осуществлении совместной экономической деятельности без ущерба политической позиции обеих стран. Мы намерены продолжить строить конструктивный диалог с Россией по данному вопросу", - сказал министр на пресс-конференции.В конце ноября правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о предоставлении налоговых льгот новым организациям, зарегистрированным на Курильских островах. Документ предусматривает предоставление налоговых льгот организациям, зарегистрированным на территории Курильских островов после 1 января 2022 года при соблюдении определенных условий. Такие организации в течение 20 лет с момента регистрации на Курильских островах не будут признаваться плательщиками налогов на прибыль и имущество, земельного и транспортного налогов, а также они смогут применять пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 7,6%.Данные льготы будут предоставляться автоматически при соответствии одновременно ряду условий.Кроме того, законопроектом устанавливается возможность применения на территории Курильских островов таможенной процедуры свободной таможенной зоны.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
https://ria.ru/20211204/kurily-1762176518.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211206/trutnev-1762447497.html
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в мире, япония, курильские острова, госдума рф, россия
05:41 07.12.2021
 
В Японии осудили инициативу о налоговом режиме на Курилах

Япония заявила, что инициатива о налоговом режиме на Курилах "противоречит" позиции Токио

© РИА Новости / Сергей Кривошеев / Перейти в фотобанкОстров Шикотан Малой Курильской гряды
Остров Шикотан Малой Курильской гряды - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Сергей Кривошеев
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ТОКИО, 7 дек – РИА Новости. Российский законопроект о предоставлении налоговых льгот новым организациям, зарегистрированных на южных островах Курильской гряды, идет вразрез с позицией Токио по территориальному вопросу и совместной экономической деятельности в регионе, заявил глава японского МИД Ёсимаса Хаяси.
"Законопроект, предусматривающий введение специальных налоговых льгот с целью развития региона, в том числе Северных территорий (так в Японии называют южные Курильские острова – ред.), а также приглашение японских и других иностранных компаний к участию в данном экономическом развитии противоречит позиции Японии по Северным территориям, а также относительно совместной экономической деятельности, которая обсуждалась между лидерами двух стран. Позиция Японии неоднократно озвучивалась российской стороне и заключается в осуществлении совместной экономической деятельности без ущерба политической позиции обеих стран. Мы намерены продолжить строить конструктивный диалог с Россией по данному вопросу", - сказал министр на пресс-конференции.
В конце ноября правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о предоставлении налоговых льгот новым организациям, зарегистрированным на Курильских островах. Документ предусматривает предоставление налоговых льгот организациям, зарегистрированным на территории Курильских островов после 1 января 2022 года при соблюдении определенных условий. Такие организации в течение 20 лет с момента регистрации на Курильских островах не будут признаваться плательщиками налогов на прибыль и имущество, земельного и транспортного налогов, а также они смогут применять пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 7,6%.
Данные льготы будут предоставляться автоматически при соответствии одновременно ряду условий.
Развертывание комплексов Бастион на острове Курильской гряды. Кадр видео
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Кроме того, законопроектом устанавливается возможность применения на территории Курильских островов таможенной процедуры свободной таможенной зоны.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
Вчера, 18:55В мире
Трутнев: Курильские острова сдавать в аренду не будут
 
В миреЯпонияКурильские островаГосдума РФРоссия
 
 
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