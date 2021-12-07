https://ria.ru/20211207/krym-1762655593.html
Французы напомнили Макрону, как Крым отобрали у русского народа
Французы напомнили Макрону, как Крым отобрали у русских - РИА Новости, 07.12.2021
Французы напомнили Макрону, как Крым отобрали у русского народа
Читатели Le Figaro напомнили французскому лидеру Эммануэлю Макрону, как Крым оказался в составе Украины. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T22:04
2021-12-07T22:04
2021-12-07T22:41
в мире
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сергей нарышкин
эммануэль макрон
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Читатели Le Figaro напомнили французскому лидеру Эммануэлю Макрону, как Крым оказался в составе Украины.Ранее Елисейский дворец опубликовал заявление, в котором говорится, что ввиду "роста напряженности между Россией и Украиной" лидеры Германии, США, Франции, Италии и Великобритании преисполнены решимости уважать суверенитет Киева."Даже не могут высказаться с симпатией по поводу страданий Донбасса и его жителей! Лидеры, о которых идет речь, являются мошенниками", — считает Pas choux."Пора Макрону подумать о суверенитете Парижа. Это надо сделать до того, как заботиться о других", — отметил Spartacus."Сначала пусть заставят выполнять Минские соглашения!" — написал Puka Runa."Глупость и простая болтовня. Пусть не лезут в дела, которые их не касаются. Украина не входит в число стран, находящихся под западным влиянием. Хватит уже вмешиваться в дела других стран", — подытожил Le pacifique.В последние недели западные СМИ стали публиковать сообщения о подготовке Россией "наступления" на Киев. В Москве неоднократно опровергали эти домыслы. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заверил, что никакого нападения на Украину не планируется. Он назвал подобные вбросы злонамеренной пропагандой американского Госдепа.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20211207/voyna-1762644923.html
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в мире, украина, республика крым, франция, сергей нарышкин, эммануэль макрон, россия
22:04 07.12.2021 (обновлено: 22:41 07.12.2021)
Французы напомнили Макрону, как Крым отобрали у русских
Читатели Le Figaro напомнили Макрону, как Крым отобрали у русских