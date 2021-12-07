Аксенов не исключил новых отставок в Крыму
Глава Крыма Аксенов не исключил новых отставок в правительстве республики
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым Глава Республики Крым Сергей Аксенов
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов не исключил новых отставок в правительстве республики и руководстве городов и поселков.
"Для меня есть один критерий – результативность. Процесс (обновления) никогда не остановится. Ожидаем подведения итогов года. Много строительных объектов реализуется, задачи, связанные с работой общественного транспорта, уборкой, тарифной политикой – вопросы, которые находятся на контроле. Пока большинство из них не решено, поэтому возможны еще отставки до конца года", - сказал Аксенов журналистам.
29 ноября, 11:15Крымские депутаты согласовали отставку вице-премьера Рюмшина
В конце сентября в отставку ушли вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курирующий работу ФЦП, и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов. Кабанов обвиняется в мошенничестве в ходе строительства в 2020 году водовода к Симферополю, страдавшему от нехватки воды. Кабанов факты растраты и хищений не признал, он находится под домашним арестом. Позже в отставку подали министр транспорта региона Евгений Исаков и министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко. В конце ноября была задержана и арестована судом подозреваемая в получении взятки министр культуры региона Арина Новосельская. Ушел с поста вице-премьера министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин,
В отставку ушли также главы администраций Феодосии, Симферопольского района, Судака. В ноябре правоохранителями был взят с поличным за взятку глава администрации Белогорска Игоря Ипатько. В октябре проводились следственные действия в отношении руководителей Евпатории по делу о злоупотреблении полномочиями при выделении земли для строительства жилья. Суд отстранил главу горсовета и муниципального образования "городской округ Евпатория" Олесю Харитоненко от должности на период следствия. Глава администрации города Роман Тихончук продолжает занимать свой пост.
29 ноября, 17:04Против экс-главы управления мэрии Керчи возбудили дело о взятках