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Аксенов не исключил новых отставок в Крыму
Аксенов не исключил новых отставок в Крыму - РИА Новости, 07.12.2021
Аксенов не исключил новых отставок в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов не исключил новых отставок в правительстве республики и руководстве городов и поселков. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T12:15
2021-12-07T12:15
политика
евпатория
республика крым
симферополь
судак
феодосия
сергей аксенов (политик)
арина новосельская
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов не исключил новых отставок в правительстве республики и руководстве городов и поселков."Для меня есть один критерий – результативность. Процесс (обновления) никогда не остановится. Ожидаем подведения итогов года. Много строительных объектов реализуется, задачи, связанные с работой общественного транспорта, уборкой, тарифной политикой – вопросы, которые находятся на контроле. Пока большинство из них не решено, поэтому возможны еще отставки до конца года", - сказал Аксенов журналистам.В конце сентября в отставку ушли вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курирующий работу ФЦП, и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов. Кабанов обвиняется в мошенничестве в ходе строительства в 2020 году водовода к Симферополю, страдавшему от нехватки воды. Кабанов факты растраты и хищений не признал, он находится под домашним арестом. Позже в отставку подали министр транспорта региона Евгений Исаков и министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко. В конце ноября была задержана и арестована судом подозреваемая в получении взятки министр культуры региона Арина Новосельская. Ушел с поста вице-премьера министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин,В отставку ушли также главы администраций Феодосии, Симферопольского района, Судака. В ноябре правоохранителями был взят с поличным за взятку глава администрации Белогорска Игоря Ипатько. В октябре проводились следственные действия в отношении руководителей Евпатории по делу о злоупотреблении полномочиями при выделении земли для строительства жилья. Суд отстранил главу горсовета и муниципального образования "городской округ Евпатория" Олесю Харитоненко от должности на период следствия. Глава администрации города Роман Тихончук продолжает занимать свой пост.
https://ria.ru/20211129/krym-1761225104.html
https://ria.ru/20211129/vzyatka-1761309165.html
евпатория
республика крым
симферополь
судак
феодосия
россия
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политика, евпатория, республика крым, симферополь, судак, феодосия, сергей аксенов (политик), арина новосельская, россия, евгений исаков, евгений кабанов
12:15 07.12.2021
 
Аксенов не исключил новых отставок в Крыму

Глава Крыма Аксенов не исключил новых отставок в правительстве республики

© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым Глава Республики Крым Сергей Аксенов
 Глава Республики Крым Сергей Аксенов
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов не исключил новых отставок в правительстве республики и руководстве городов и поселков.
"Для меня есть один критерий – результативность. Процесс (обновления) никогда не остановится. Ожидаем подведения итогов года. Много строительных объектов реализуется, задачи, связанные с работой общественного транспорта, уборкой, тарифной политикой – вопросы, которые находятся на контроле. Пока большинство из них не решено, поэтому возможны еще отставки до конца года", - сказал Аксенов журналистам.
Андрей Рюмшин - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября, 11:15
Крымские депутаты согласовали отставку вице-премьера Рюмшина
В конце сентября в отставку ушли вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курирующий работу ФЦП, и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов. Кабанов обвиняется в мошенничестве в ходе строительства в 2020 году водовода к Симферополю, страдавшему от нехватки воды. Кабанов факты растраты и хищений не признал, он находится под домашним арестом. Позже в отставку подали министр транспорта региона Евгений Исаков и министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко. В конце ноября была задержана и арестована судом подозреваемая в получении взятки министр культуры региона Арина Новосельская. Ушел с поста вице-премьера министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин,
В отставку ушли также главы администраций Феодосии, Симферопольского района, Судака. В ноябре правоохранителями был взят с поличным за взятку глава администрации Белогорска Игоря Ипатько. В октябре проводились следственные действия в отношении руководителей Евпатории по делу о злоупотреблении полномочиями при выделении земли для строительства жилья. Суд отстранил главу горсовета и муниципального образования "городской округ Евпатория" Олесю Харитоненко от должности на период следствия. Глава администрации города Роман Тихончук продолжает занимать свой пост.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября, 17:04
Против экс-главы управления мэрии Керчи возбудили дело о взятках
 
ПолитикаЕвпаторияРеспублика КрымСимферопольСудакФеодосияСергей Аксенов (политик)Арина НовосельскаяРоссияЕвгений ИсаковЕвгений Кабанов
 
 
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