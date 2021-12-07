https://ria.ru/20211207/krym-1762530313.html

Аксенов не исключил новых отставок в Крыму

Аксенов не исключил новых отставок в Крыму - РИА Новости, 07.12.2021

Аксенов не исключил новых отставок в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов не исключил новых отставок в правительстве республики и руководстве городов и поселков. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T12:15

2021-12-07T12:15

2021-12-07T12:15

политика

евпатория

республика крым

симферополь

судак

феодосия

сергей аксенов (политик)

арина новосельская

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов не исключил новых отставок в правительстве республики и руководстве городов и поселков."Для меня есть один критерий – результативность. Процесс (обновления) никогда не остановится. Ожидаем подведения итогов года. Много строительных объектов реализуется, задачи, связанные с работой общественного транспорта, уборкой, тарифной политикой – вопросы, которые находятся на контроле. Пока большинство из них не решено, поэтому возможны еще отставки до конца года", - сказал Аксенов журналистам.В конце сентября в отставку ушли вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курирующий работу ФЦП, и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов. Кабанов обвиняется в мошенничестве в ходе строительства в 2020 году водовода к Симферополю, страдавшему от нехватки воды. Кабанов факты растраты и хищений не признал, он находится под домашним арестом. Позже в отставку подали министр транспорта региона Евгений Исаков и министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко. В конце ноября была задержана и арестована судом подозреваемая в получении взятки министр культуры региона Арина Новосельская. Ушел с поста вице-премьера министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин,В отставку ушли также главы администраций Феодосии, Симферопольского района, Судака. В ноябре правоохранителями был взят с поличным за взятку глава администрации Белогорска Игоря Ипатько. В октябре проводились следственные действия в отношении руководителей Евпатории по делу о злоупотреблении полномочиями при выделении земли для строительства жилья. Суд отстранил главу горсовета и муниципального образования "городской округ Евпатория" Олесю Харитоненко от должности на период следствия. Глава администрации города Роман Тихончук продолжает занимать свой пост.

https://ria.ru/20211129/krym-1761225104.html

https://ria.ru/20211129/vzyatka-1761309165.html

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политика, евпатория, республика крым, симферополь, судак, феодосия, сергей аксенов (политик), арина новосельская, россия, евгений исаков, евгений кабанов