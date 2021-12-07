02:27 07.12.2021 (обновлено: 09:30 07.12.2021)
Зеленский обсудил с Блинкеном "возвращение" Крыма Украине
Госсекретарь США Блинкен и президент Украины Зеленский обсудили урегулирование в Донбассе
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский и Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен во время встречи в Киеве
ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждал урегулирование в Донбассе и "восстановление суверенитета" Киева над Крымом, заявил госдеп.
"Блинкен подчеркнул неколебимую поддержку украинского суверенитета, независимости и территориальной целостности перед лицом российской агрессии", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой американского внешнеполитического ведомства.
Разговор состоялся перед виртуальным саммитом президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Блинкен и Зеленский, как следует из заявления, сошлись во мнении о необходимости мирного и дипломатического разрешения конфликта в Донбассе и "полного восстановления суверенитета Украины над международно признанными границами, включая Крым".
Крым стал российским после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей региона и 95,6% жителей Севастополя высказались за его вхождение в состав государства. Руководство России неоднократно заявляло, что крымчане демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение со страной. По словам Владимира Путина, этот вопрос "закрыт окончательно".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на прошлой неделе назвал заявление Зеленского о том, что "возвращение" Крыма должно стать "главной целью и философией" Киева, "прямой угрозой в адрес России".