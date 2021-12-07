https://ria.ru/20211207/krym-1762481327.html

Зеленский обсудил с Блинкеном "возвращение" Крыма Украине

Зеленский обсудил с Блинкеном "возвращение" Крыма Украине - РИА Новости, 07.12.2021

Зеленский обсудил с Блинкеном "возвращение" Крыма Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждал урегулирование в Донбассе и "восстановление... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T02:27

2021-12-07T02:27

2021-12-07T09:30

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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждал урегулирование в Донбассе и "восстановление суверенитета" Киева над Крымом, заявил госдеп.Разговор состоялся перед виртуальным саммитом президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Блинкен и Зеленский, как следует из заявления, сошлись во мнении о необходимости мирного и дипломатического разрешения конфликта в Донбассе и "полного восстановления суверенитета Украины над международно признанными границами, включая Крым".Крым стал российским после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей региона и 95,6% жителей Севастополя высказались за его вхождение в состав государства. Руководство России неоднократно заявляло, что крымчане демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение со страной. По словам Владимира Путина, этот вопрос "закрыт окончательно".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на прошлой неделе назвал заявление Зеленского о том, что "возвращение" Крыма должно стать "главной целью и философией" Киева, "прямой угрозой в адрес России".

https://radiosputnik.ria.ru/20211206/voyna-1762453936.html

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