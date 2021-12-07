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Никарагуа планирует начать выпуск "КовиВака" в начале 2022 года

Никарагуа планирует начать выпуск "КовиВака" в начале 2022 года - РИА Новости, 07.12.2021

Никарагуа планирует начать выпуск "КовиВака" в начале 2022 года

Никарагуа ожидает, что первые партии российской вакцины от коронавируса "КовиВак" будут выпущены в стране в начале 2022 года, заявил РИА Новости... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T17:36

2021-12-07T17:36

2021-12-07T17:36

распространение коронавируса

в мире

никарагуа

здоровье - общество

коронавирусы

лауреано ортега

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Никарагуа ожидает, что первые партии российской вакцины от коронавируса "КовиВак" будут выпущены в стране в начале 2022 года, заявил РИА Новости спецпредставитель президента Никарагуа по экономическому сотрудничеству с Россией Лауреано Ортега.Соглашение между Институтом биотехнологии Мечникова в Никарагуа и Институтом им. Чумакова в России позволило обеспечить поставку сырья из России для начала производства, отметил он."Сейчас идут лабораторные испытания и производство вакцины. Мы ожидаем, что в первом триместре следующего года будут готовы первые коммерческие партии и что помимо Никарагуа они также будут поставляться в страны Центральной и Латинской Америки", - сказал он.

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