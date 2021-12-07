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Японский бизнесмен назвал преимущества России в сфере космического туризма
Японский бизнесмен назвал преимущества России в сфере космического туризма - РИА Новости, 07.12.2021
Японский бизнесмен назвал преимущества России в сфере космического туризма
Японский космический турист Юсаку Маэдзава, которому завтра предстоит отправиться к МКС, высоко оценил надежность корабля "Союз" и качество предполетной... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T10:37
2021-12-07T10:37
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
александр мисуркин
space adventures
юсаку маэдзава
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Японский космический турист Юсаку Маэдзава, которому завтра предстоит отправиться к МКС, высоко оценил надежность корабля "Союз" и качество предполетной подготовки."Мы летим на "Союзе", и я испытываю (к нему – ред.) огромное доверие, учитывая великую историю этого корабля, огромное количество реальных достижений и высокую оценку технического состояния", - поделился Маэдзава на предполетной пресс-конференции, которая организована совместно с МИА "Россия сегодня"."Наша подготовка к полету заняла 100 дней, я думаю, что на орбите, на станции мы почувствуем, что 100 дней - это не совсем достаточно, но сам факт того, что нас подготовили к полету за 100 дней, – это большое достижение, заслуживающее уважения", - добавил бизнесмен.Запуск ракеты с кораблем с бизнесменом Маэдзавой, его помощником Ёдзо Хирано и российским космонавтом Александром Мисуркиным запланирован на 10.38 мск 8 декабря, стыковка с МКС - в 16.41 мск. Возвращение экипажа ожидается в 6.18 мск 20 декабря.Маэдзава и Хирано станут первыми за 12 лет туристами, которые на корабле "Союз" прилетят на Международную космическую станцию.Сколько именно заплатили японские туристы, неизвестно, однако глава российского представительства компании-оператора космического туризма Space Adventures Сергей Костенко сообщал журналистам, что полет на "Союзе" стоит "в районе 50 миллионов долларов плюс-минус".
https://ria.ru/20211207/mks-1762503496.html
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космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), александр мисуркин, space adventures, юсаку маэдзава
10:37 07.12.2021
 
Японский бизнесмен назвал преимущества России в сфере космического туризма

Японский космический турист Юсаку Маэдзава высоко оценил надежность корабля "Союз"

© Фото : Олег Новицкий/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© Фото : Олег Новицкий/Роскосмос
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Японский космический турист Юсаку Маэдзава, которому завтра предстоит отправиться к МКС, высоко оценил надежность корабля "Союз" и качество предполетной подготовки.
"Мы летим на "Союзе", и я испытываю (к нему – ред.) огромное доверие, учитывая великую историю этого корабля, огромное количество реальных достижений и высокую оценку технического состояния", - поделился Маэдзава на предполетной пресс-конференции, которая организована совместно с МИА "Россия сегодня".
Члены основного экипажа 20-й экспедиции на МКС космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, президент корпорации Старт Тудей Юсаку Маэдзава (справа) и его личный ассистент Ёдзо Хирано (слева) - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
10:13Наука
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"Наша подготовка к полету заняла 100 дней, я думаю, что на орбите, на станции мы почувствуем, что 100 дней - это не совсем достаточно, но сам факт того, что нас подготовили к полету за 100 дней, – это большое достижение, заслуживающее уважения", - добавил бизнесмен.
Запуск ракеты с кораблем с бизнесменом Маэдзавой, его помощником Ёдзо Хирано и российским космонавтом Александром Мисуркиным запланирован на 10.38 мск 8 декабря, стыковка с МКС - в 16.41 мск. Возвращение экипажа ожидается в 6.18 мск 20 декабря.
Маэдзава и Хирано станут первыми за 12 лет туристами, которые на корабле "Союз" прилетят на Международную космическую станцию.
Сколько именно заплатили японские туристы, неизвестно, однако глава российского представительства компании-оператора космического туризма Space Adventures Сергей Костенко сообщал журналистам, что полет на "Союзе" стоит "в районе 50 миллионов долларов плюс-минус".
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Космос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Александр МисуркинSpace AdventuresЮсаку Маэдзава
 
 
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