10:27 07.12.2021 (обновлено: 11:22 07.12.2021)
Маэдзава надеется, что после его полета космос станет доступнее
Японец Юсаку Маэдзава надеется, что после его полета космос станет доступнее для туристов
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЧлены основного экипажа 20-й экспедиции на МКС космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, президент корпорации "Старт Тудей" Юсаку Маэдзава (справа) и его личный ассистент Ёдзо Хирано
БАЙКОНУР, 7 дек - РИА Новости. Японский космический турист бизнесмен Юсаку Маэдзава считает, что его полет поможет упростить организацию туристических полетов в космос и сделать их более распространенными.
"Я думаю, что уже через несколько лет они (туристические полеты в космос - ред.) станут более доступны, и наша задача это показать, как все трудности могут быть преодолены", - сказал он на предполетной пресс-конференции, которая организована совместно с МИА "Россия сегодня".
Маэдзава рассказал, что его тренировка в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина заняла всего 100 дней, и назвал достижением, что человека можно натренировать для полета на орбиту за столь короткий срок.
Запуск ракеты с кораблем с бизнесменом Маэдзавой, его помощником Хирано и профессиональным российским космонавтом запланирован на 10.38 мск 8 декабря. Стыковка с Международной космической станцией - в 16.41 мск этого же дня. Возвращение экипажа ожидается в 6.18 мск 20 декабря.
На борту МКС туристы будут участвовать в научной программе станции, а также выполнять задания от пользователей интернета из списка 100 things you want MZ to do in space!, снимать это на камеру и выкладывать в Youtube.
Экипаж везет на станцию новогодние подарки для российских членов экипажа, реквизит для своих заданий, а также съедобные сувениры - адаптированные для употребления в космосе блюда японской кухни.
Маэдзава и Хирано станут первыми за 12 лет туристами, которые на корабле "Союз" прилетят на Международную космическую станцию.
В 2001-2009 годах на кораблях "Союз" по контрактам с компанией Space Adventures на МКС были доставлены семь туристов, в том числе дважды - американец Чарльз Симони. По данным из различных источников, они заплатили за свои космические полеты от 20 до 40 миллионов долларов.
Сейчас кроме полета на "Союзе" попасть в космос можно несколькими способами - в течение нескольких дней на корабле Crew Dragon Илона Маска без стыковки к станции или на несколько минут подлететь к границе космоса (примерно 100 километров над Землей) на New Shepard компании Джеффа Безоса Blue Origin.
Сколько именно заплатили японские туристы, неизвестно, однако глава российского представительства компании-оператора космического туризма Space Adventures Сергей Костенко по итогам лекции "Уроки космоса с Фёдором Юрчихиным" на ВДНХ сообщил журналистам, что полет на корабле "Союз" стоит "как и везде, в районе 50 миллионов долларов плюс-минус".