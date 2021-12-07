https://ria.ru/20211207/kosmos-1762505873.html

Маэдзава надеется, что после его полета космос станет доступнее

Маэдзава надеется, что после его полета космос станет доступнее - РИА Новости, 07.12.2021

Маэдзава надеется, что после его полета космос станет доступнее

Японский космический турист бизнесмен Юсаку Маэдзава считает, что его полет поможет упростить организацию туристических полетов в космос и сделать их более... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T10:27

2021-12-07T10:27

2021-12-07T11:22

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БАЙКОНУР, 7 дек - РИА Новости. Японский космический турист бизнесмен Юсаку Маэдзава считает, что его полет поможет упростить организацию туристических полетов в космос и сделать их более распространенными."Я думаю, что уже через несколько лет они (туристические полеты в космос - ред.) станут более доступны, и наша задача это показать, как все трудности могут быть преодолены", - сказал он на предполетной пресс-конференции, которая организована совместно с МИА "Россия сегодня".Маэдзава рассказал, что его тренировка в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина заняла всего 100 дней, и назвал достижением, что человека можно натренировать для полета на орбиту за столь короткий срок.Запуск ракеты с кораблем с бизнесменом Маэдзавой, его помощником Хирано и профессиональным российским космонавтом запланирован на 10.38 мск 8 декабря. Стыковка с Международной космической станцией - в 16.41 мск этого же дня. Возвращение экипажа ожидается в 6.18 мск 20 декабря.На борту МКС туристы будут участвовать в научной программе станции, а также выполнять задания от пользователей интернета из списка 100 things you want MZ to do in space!, снимать это на камеру и выкладывать в Youtube.Экипаж везет на станцию новогодние подарки для российских членов экипажа, реквизит для своих заданий, а также съедобные сувениры - адаптированные для употребления в космосе блюда японской кухни.Маэдзава и Хирано станут первыми за 12 лет туристами, которые на корабле "Союз" прилетят на Международную космическую станцию.В 2001-2009 годах на кораблях "Союз" по контрактам с компанией Space Adventures на МКС были доставлены семь туристов, в том числе дважды - американец Чарльз Симони. По данным из различных источников, они заплатили за свои космические полеты от 20 до 40 миллионов долларов.Сейчас кроме полета на "Союзе" попасть в космос можно несколькими способами - в течение нескольких дней на корабле Crew Dragon Илона Маска без стыковки к станции или на несколько минут подлететь к границе космоса (примерно 100 километров над Землей) на New Shepard компании Джеффа Безоса Blue Origin.Сколько именно заплатили японские туристы, неизвестно, однако глава российского представительства компании-оператора космического туризма Space Adventures Сергей Костенко по итогам лекции "Уроки космоса с Фёдором Юрчихиным" на ВДНХ сообщил журналистам, что полет на корабле "Союз" стоит "как и везде, в районе 50 миллионов долларов плюс-минус".

https://ria.ru/20211206/maedzava-1762051775.html

https://ria.ru/20211206/kosmos-1762333829.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

youtube, космос - риа наука, dragon spacex, международная космическая станция (мкс), федор юрчихин, blue origin, земля, space adventures, илон маск, юсаку маэдзава