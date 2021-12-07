10:13 07.12.2021 (обновлено: 10:14 07.12.2021)
Японский космический турист сравнил себя со школьником перед экзаменом
Космический турист Маэдзава: перед полетом ощущаю себя школьником перед экзаменом
БАЙКОНУР, 7 дек - РИА Новости. Японский космический турист бизнесмен Юсаку Маэдзава рассказал, что перед путешествием к МКС очень волнуется и надеется узнать, как этот полет его изменит.
"На самом деле я сейчас нахожусь в крайне волнительном состоянии, ощущаю себя, как школьник перед экзаменом", - сказал он на предполетной пресс-конференции, которая организована совместно с МИА "Россия сегодня".
Маэдзава отметил, что ему очень хочется посмотреть на Землю из космоса, а также "поплавать" в невесомости. "(Хочу) узнать, как космос меня изменит, как я сам изменюсь после этого полета", - добавил он.
Запуск ракеты с кораблем с бизнесменом Маэдзавой, его помощником Ёдзо Хирано и российским космонавтом Александром Мисуркиным запланирован на 10.38 мск 8 декабря, стыковка с МКС - в 16.41 мск. Возвращение экипажа ожидается в 6.18 мск 20 декабря. На борту МКС туристы будут участвовать в научной программе станции, а также выполнять задания от пользователей интернета из списка 100 things you want MZ to do in space!, снимать это на камеру и выкладывать в Youtube. Экипаж везёт на станцию новогодние подарки для российских членов экипажа, реквизит для своих заданий, а также съедобные сувениры - адаптированные для употребления в космосе блюда японской кухни.
Маэдзава и Хирано станут первыми за 12 лет туристами, которые на корабле "Союз" прилетят на Международную космическую станцию. Сколько именно заплатили японские туристы, неизвестно, однако глава российского представительства компании-оператора космического туризма Space Adventures Сергей Костенко по итогам лекции "Уроки космоса с Федором Юрчихиным" на ВДНХ сообщил журналистам, что полет на "Союзе" стоит "в районе 50 миллионов долларов плюс-минус".
29 ноября, 10:28НаукаСразу два туриста из Японии полетят к МКС 8 декабря