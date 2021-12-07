https://ria.ru/20211207/korova-1762491057.html
Стало известно, как зовут корову, которую просил у Путина мальчик из Якутии
Стало известно, как зовут корову, которую просил у Путина мальчик из Якутии - РИА Новости, 07.12.2021
Стало известно, как зовут корову, которую просил у Путина мальчик из Якутии
Глава Якутии Айсен Николаев рассказал, как назвали корову, которую мальчик из республики попросил у президента России Владимира Путин на прямой линии. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T08:07
2021-12-07T08:07
2021-12-07T09:41
общество
владимир путин
айсен николаев
республика саха (якутия)
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости, Дарья Ураева. Глава Якутии Айсен Николаев рассказал, как назвали корову, которую мальчик из республики попросил у президента России Владимира Путин на прямой линии.Губернатор отметил, что животное уже передали семье. Власти также обещают поспособствовать улучшению ее жилищных условий. По словам Николаева, этим занимается лично глава Чурапчинского района республики Степан Саргыдаев."Я уверен, что он обязательно решит этот вопрос", — подчеркнул глава Якутии.Ранее пользователи соцсети распространили информацию о мальчике из Якутии, который дозвонился на прямую линию президента и попросил через оператора помочь его семье купить корову. Вопрос перенаправили в министерство сельского хозяйства республики. Семья школьника получила от ведомства предложение участвовать в программе "Агростартап" и получить грант на покупку коровы.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
https://ria.ru/20211120/korova-1759937751.html
https://ria.ru/20201123/korovy-1585766651.html
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общество, владимир путин, айсен николаев, республика саха (якутия)
08:07 07.12.2021 (обновлено: 09:41 07.12.2021)
Стало известно, как зовут корову, которую просил у Путина мальчик из Якутии
Корову, которую мальчик из Якутии попросил у президента Путина, назвали Кэскилээнэ