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Мишустин поручил актуализировать рекомендации по лечению COVID-19
Мишустин поручил актуализировать рекомендации по лечению COVID-19 - РИА Новости, 07.12.2021
Мишустин поручил актуализировать рекомендации по лечению COVID-19
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил актуализировать методические рекомендации по лечению больных с COVID с учетом нового штамма. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T15:24
2021-12-07T15:24
2021-12-07T15:32
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил актуализировать методические рекомендации по лечению больных с COVID с учетом нового штамма."С учетом международного опыта будут актуализированы временные методические рекомендации по лечению больных коронавирусом", - сказал он на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Мишустин подчеркнул, что необходимо создать барьеры и снизить темпы проникновения ковида в РФ, а также повысить объемы производства тест-систем для диагностики и раннего выявления инфекции."Продолжим поддерживать готовность инфраструктуры здравоохранения по всей России", - добавил премьер.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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15:24 07.12.2021 (обновлено: 15:32 07.12.2021)
Мишустин поручил актуализировать рекомендации по лечению COVID-19
Премьер Мишустин поручил актуализировать рекомендации по лечению COVID-19