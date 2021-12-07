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Мишустин поручил актуализировать рекомендации по лечению COVID-19

Мишустин поручил актуализировать рекомендации по лечению COVID-19 - РИА Новости, 07.12.2021

Мишустин поручил актуализировать рекомендации по лечению COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил актуализировать методические рекомендации по лечению больных с COVID с учетом нового штамма. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T15:24

2021-12-07T15:24

2021-12-07T15:32

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михаил мишустин

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омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил актуализировать методические рекомендации по лечению больных с COVID с учетом нового штамма."С учетом международного опыта будут актуализированы временные методические рекомендации по лечению больных коронавирусом", - сказал он на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Мишустин подчеркнул, что необходимо создать барьеры и снизить темпы проникновения ковида в РФ, а также повысить объемы производства тест-систем для диагностики и раннего выявления инфекции."Продолжим поддерживать готовность инфраструктуры здравоохранения по всей России", - добавил премьер.

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2021

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