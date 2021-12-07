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В Москве выявили 2373 новых случая заражения коронавирусом

В Москве выявили 2373 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 07.12.2021

В Москве выявили 2373 новых случая заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве (2573), Санкт-Петербурге (2381), Подмосковье (2208), сообщили журналистам в... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T11:41

2021-12-07T11:41

2021-12-07T11:41

распространение коронавируса

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве (2573), Санкт-Петербурге (2381), Подмосковье (2208), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 2573, 2. Санкт-Петербург - 2381, 3. Московская область - 2208", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса за сутки отмечено в Калмыкии - 21, Ненецком автономном округе - 12, Чукотском автономном округе - 5.

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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