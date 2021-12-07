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В Москве выявили 2373 новых случая заражения коронавирусом
В Москве выявили 2373 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 07.12.2021
В Москве выявили 2373 новых случая заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве (2573), Санкт-Петербурге (2381), Подмосковье (2208), сообщили журналистам в... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T11:41
2021-12-07T11:41
2021-12-07T11:41
распространение коронавируса
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве (2573), Санкт-Петербурге (2381), Подмосковье (2208), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 2573, 2. Санкт-Петербург - 2381, 3. Московская область - 2208", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса за сутки отмечено в Калмыкии - 21, Ненецком автономном округе - 12, Чукотском автономном округе - 5.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве выявили 2373 новых случая заражения коронавирусом
В Москве за стуки выявили 2373 случая заражения коронавирусом