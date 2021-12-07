https://ria.ru/20211207/kompensatsiya-1762543638.html

Минтруд подготовил предложения о допкомпенсации инфляции для пенсионеров

Минтруд подготовил предложения о допкомпенсации инфляции для пенсионеров - РИА Новости, 08.12.2021

Минтруд подготовил предложения о допкомпенсации инфляции для пенсионеров

Минтруд по поручению президента подготовил предложения о дополнительной компенсации высокой инфляции для пенсионеров. Об этом сообщил глава ведомства Антон... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-07T13:09

2021-12-07T13:09

2021-12-08T02:37

общество

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

антон котяков

владимир путин

госдума рф

россия

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Минтруд по поручению президента подготовил предложения о дополнительной компенсации высокой инфляции для пенсионеров. Об этом сообщил глава ведомства Антон Котяков.В рамках бюджета предусмотрена индексация пенсий на 5,9 процента, но инфляция по итогам года будет выше этого показателя, отметил он во время "правительственного часа" в Госдуме."Сейчас в рамках дополнительного поручения со стороны президента о необходимости предоставления вариантов <…> дополнительной компенсации высокой инфляции мы также подготовили свои предложения. В ближайшее время, я думаю, будут приняты соответствующие решения", — сказал Котяков.В ноябре Владимир Путин подчеркивал, что необходимо сохранить индексацию пенсий выше инфляции. По его словам, власти "строго выдерживали это правило" с 2019 года и сейчас "с учетом значительного роста инфляции отступать от этого принципа было бы неправильно". Предложения по конкретным параметрам прорабатывают правительство, администрация президента и депутаты.Осенью Минэкономразвития изменило инфляционный прогноз на 2021 год с 5,8 до 7,4 процента.Ставя задачи перед новым созывом Госдумы, президент также поручал разработать дополнительные меры поддержки жителей страны в условиях повышенной инфляции. В конце ноября сообщалось, что правительство предоставит регионам более 1,1 миллиарда рублей на социальные доплаты к пенсиям.

https://ria.ru/20211207/byudzhet-1762534295.html

https://ria.ru/20211201/inflyatsiya-1761716234.html

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общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), антон котяков, владимир путин, госдума рф, россия