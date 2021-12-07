13:09 07.12.2021 (обновлено: 02:37 08.12.2021)
Минтруд подготовил предложения о допкомпенсации инфляции для пенсионеров
Глава Минтруда Котяков заявил о планах дополнительной компенсации инфляции для пенсионеров
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВход в здание министерства труда и социальной защиты РФ в Москве
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Минтруд по поручению президента подготовил предложения о дополнительной компенсации высокой инфляции для пенсионеров. Об этом сообщил глава ведомства Антон Котяков.
В рамках бюджета предусмотрена индексация пенсий на 5,9 процента, но инфляция по итогам года будет выше этого показателя, отметил он во время "правительственного часа" в Госдуме.
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"Сейчас в рамках дополнительного поручения со стороны президента о необходимости предоставления вариантов <…> дополнительной компенсации высокой инфляции мы также подготовили свои предложения. В ближайшее время, я думаю, будут приняты соответствующие решения", — сказал Котяков.
В ноябре Владимир Путин подчеркивал, что необходимо сохранить индексацию пенсий выше инфляции. По его словам, власти "строго выдерживали это правило" с 2019 года и сейчас "с учетом значительного роста инфляции отступать от этого принципа было бы неправильно". Предложения по конкретным параметрам прорабатывают правительство, администрация президента и депутаты.
Осенью Минэкономразвития изменило инфляционный прогноз на 2021 год с 5,8 до 7,4 процента.
Ставя задачи перед новым созывом Госдумы, президент также поручал разработать дополнительные меры поддержки жителей страны в условиях повышенной инфляции. В конце ноября сообщалось, что правительство предоставит регионам более 1,1 миллиарда рублей на социальные доплаты к пенсиям.
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