https://ria.ru/20211207/kommentarii-1762635936.html

Володин изучит комментарии под постом о законопроектах по QR-кодам

Володин изучит комментарии под постом о законопроектах по QR-кодам - РИА Новости, 07.12.2021

Володин изучит комментарии под постом о законопроектах по QR-кодам

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что оставленные комментарии под его постом о законопроектах по QR-кодам в Telegram-канале надо изучить, для него это... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T18:57

2021-12-07T18:57

2021-12-07T18:57

распространение коронавируса

общество

вячеслав володин

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что оставленные комментарии под его постом о законопроектах по QR-кодам в Telegram-канале надо изучить, для него это "обратная связь" от граждан. На текущий момент пользователи оставили там более 720 тысяч комментариев, а количество просмотров составило 1 миллион."Тех, кто на меня подписан и оставляет комментарии, ботами не считаю. Я исхожу из того, что вопросы, которые озвучены, надо изучать. Для меня это обратная связь", - сказал Володин журналистам.По его словам, законопроекты требуют обсуждения - надо работать с правительством и экспертами. "Мы ждем отзывы из регионов. В целом задача Госдумы - работать с обществом", - добавил парламентарий.Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них должны представить регионы, после чего комитет Госдумы по здравоохранению приступит к их рассмотрению и подготовке к первому чтению.Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.

https://ria.ru/20211125/qr-kod-1760691654.html

https://ria.ru/20211125/volodin-1760790189.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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