Володин изучит комментарии под постом о законопроектах по QR-кодам
Спикер Госдумы Володин изучит комментарии под постом о законопроектах по QR-кодам
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что оставленные комментарии под его постом о законопроектах по QR-кодам в Telegram-канале надо изучить, для него это "обратная связь" от граждан. На текущий момент пользователи оставили там более 720 тысяч комментариев, а количество просмотров составило 1 миллион.
"Тех, кто на меня подписан и оставляет комментарии, ботами не считаю. Я исхожу из того, что вопросы, которые озвучены, надо изучать. Для меня это обратная связь", - сказал Володин журналистам.
По его словам, законопроекты требуют обсуждения - надо работать с правительством и экспертами. "Мы ждем отзывы из регионов. В целом задача Госдумы - работать с обществом", - добавил парламентарий.
Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них должны представить регионы, после чего комитет Госдумы по здравоохранению приступит к их рассмотрению и подготовке к первому чтению.
Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.