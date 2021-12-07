Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211207/klimat-1762559238.html
Европейцы начали жаловаться в суды на изменение климата
Европейцы начали жаловаться в суды на изменение климата - РИА Новости, 07.12.2021
Европейцы начали жаловаться в суды на изменение климата
Жители Европы стали жаловаться в суды на изменение климата, констатировал избранный судья Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от России Михаил Лобов на... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T14:15
2021-12-07T14:15
в мире
европа
череповец
совет европы
европейский суд по правам человека (еспч)
дмитрий дедов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743153393_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bd55b3b8fbafb2e16030d712c888467d.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Жители Европы стали жаловаться в суды на изменение климата, констатировал избранный судья Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от России Михаил Лобов на экологическом семинаре Верховного суда РФ."Суды сталкиваются со все большим количеством жалоб, связанных с экологией. ЕСПЧ вынес около 300 решений в области экологии", - отметил он.Он напомнил, что в Конвенции о правах человека не закреплено особого права на здоровую окружающую среду. Разговоры о создании отдельного протокола, который бы включил такое право в Конвенцию, ведутся, но консенсуса нет.Поэтому решения приняты по другим статьям Конвенции, например суд посчитал нарушенным право на жизнь после гибели нескольких человек при взрыве на турецкой свалке или право на уважение жилища по жалобе женщины, чей дом попал в санитарную зону металлургического комбината в Череповце. Было много дел на отсутствие права на эффективную правовую защиту.В последнее время, отметил Лобов, в суд поступает "новое поколение жалоб"."Эти жалобы касаются климатических изменений, которые происходят на нашей планете в результате индустриальной деятельности. Приведу один пример - группа португальских активистов подала заявление против 33 государств, которые, с их точки зрения, не выполнили обязательств по поводу эмиссии газов, приводящих к парниковому эффекту. Это жалоба революционного характера, до сих пор таких жалоб не подавалось", - заявил он.По его словам, ЕСПЧ признал эту жалобу допустимой и коммуницировал со всеми 33 государствами, среди которых и Россия. Страны представили свои правовые позиции. Сейчас, пояснил Лобов, дело находится в производстве, решение еще не принято."Очевидно, что таких жалоб будет больше и ЕСПЧ вместе с национальными судами предстоит нелегкая задача разрешения этих жалоб и сделать вклад в защиту окружающей среды", - считает Лобов.Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы выбрали Лобова одним из судей ЕСПЧ в сентябре этого года. Судьи ЕСПЧ избираются сроком на девять лет и не могут быть переизбраны.В настоящее время судьей ЕСПЧ от РФ является Дмитрий Дедов. Его полномочия истекают в конце 2021 года. Лобов вступит в должность с января 2022 года.
https://ria.ru/20211130/klimat-1761419549.html
https://ria.ru/20211125/zakharova-1760720167.html
европа
череповец
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743153393_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e463df63421268d78331c38537d850e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, череповец, совет европы, европейский суд по правам человека (еспч), дмитрий дедов, россия
14:15 07.12.2021
 
Европейцы начали жаловаться в суды на изменение климата

Европейцы чаще стали жаловаться в суды на изменение климата

© РИА Новости / Доминик ВомерЗдание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Доминик Вомер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Жители Европы стали жаловаться в суды на изменение климата, констатировал избранный судья Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от России Михаил Лобов на экологическом семинаре Верховного суда РФ.
"Суды сталкиваются со все большим количеством жалоб, связанных с экологией. ЕСПЧ вынес около 300 решений в области экологии", - отметил он.
Он напомнил, что в Конвенции о правах человека не закреплено особого права на здоровую окружающую среду. Разговоры о создании отдельного протокола, который бы включил такое право в Конвенцию, ведутся, но консенсуса нет.
Поэтому решения приняты по другим статьям Конвенции, например суд посчитал нарушенным право на жизнь после гибели нескольких человек при взрыве на турецкой свалке или право на уважение жилища по жалобе женщины, чей дом попал в санитарную зону металлургического комбината в Череповце. Было много дел на отсутствие права на эффективную правовую защиту.
В последнее время, отметил Лобов, в суд поступает "новое поколение жалоб".
Швейцарский кантон Вале - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
30 ноября, 11:58
"Нет мясу, пиву и кофе". В Швейцарии рассказали, как спасти климат Земли
"Эти жалобы касаются климатических изменений, которые происходят на нашей планете в результате индустриальной деятельности. Приведу один пример - группа португальских активистов подала заявление против 33 государств, которые, с их точки зрения, не выполнили обязательств по поводу эмиссии газов, приводящих к парниковому эффекту. Это жалоба революционного характера, до сих пор таких жалоб не подавалось", - заявил он.
По его словам, ЕСПЧ признал эту жалобу допустимой и коммуницировал со всеми 33 государствами, среди которых и Россия. Страны представили свои правовые позиции. Сейчас, пояснил Лобов, дело находится в производстве, решение еще не принято.
"Очевидно, что таких жалоб будет больше и ЕСПЧ вместе с национальными судами предстоит нелегкая задача разрешения этих жалоб и сделать вклад в защиту окружающей среды", - считает Лобов.
Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы выбрали Лобова одним из судей ЕСПЧ в сентябре этого года. Судьи ЕСПЧ избираются сроком на девять лет и не могут быть переизбраны.
В настоящее время судьей ЕСПЧ от РФ является Дмитрий Дедов. Его полномочия истекают в конце 2021 года. Лобов вступит в должность с января 2022 года.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
25 ноября, 14:52
Захарова шуткой ответила на критику США в адрес России по климату
 
В миреЕвропаЧереповецСовет ЕвропыЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Дмитрий ДедовРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:39Иммунолог развеял надежду на спасительные свойства "омикрона"
02:37Экс-советник Трампа заявил, что Байден игнорирует интересы России
02:35"Король фруктов" оказался опасным для многих россиян
02:33Экс-главком НАТО заявил о необходимости предоставить военную помощь Украине
02:26В "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животных
02:18Путин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территорию
02:18В Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопления
02:13Нуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с Россией
02:11На Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и Байдена
02:09Названы особенности питания после вакцинации
02:04В Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окна
02:00Эксперты рассказали, какая недвижимость выиграет от новых станций БКЛ
01:56Освобожденное из-под ареста судно "Академик Иоффе" отправилось в Россию
01:49В Раде "поблагодарили" США за отсутствие санкций по "Северному потоку — 2"
01:46Нуланд заявила, что Путин решил воссоздать Советский Союз
01:40Слуцкий прокомментировал переговоры Путина и Байдена
01:37Экс-премьер рассказал, когда у Украины закончится газ
01:33Девушка Саакашвили заявила, что политик отказался от лекарств
01:25Салливан заявил о готовности США предоставить военную помощь странам Балтии
01:19"Красные линии" и Украина: что обсуждали Путин и Байден
Лента новостейМолния
Иммунолог развеял надежду на спасительные свойства "омикрона"Экс-советник Трампа заявил, что Байден игнорирует интересы России"Король фруктов" оказался опасным для многих россиянЭкс-главком НАТО заявил о необходимости предоставить военную помощь УкраинеВ "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животныхПутин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территориюВ Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопленияНуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с РоссиейНа Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и БайденаНазваны особенности питания после вакцинацииВ Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окнаЭксперты рассказали, какая недвижимость выиграет от новых станций БКЛОсвобожденное из-под ареста судно "Академик Иоффе" отправилось в РоссиюВ Раде "поблагодарили" США за отсутствие санкций по "Северному потоку — 2"Нуланд заявила, что Путин решил воссоздать Советский СоюзСлуцкий прокомментировал переговоры Путина и БайденаЭкс-премьер рассказал, когда у Украины закончится газДевушка Саакашвили заявила, что политик отказался от лекарствСалливан заявил о готовности США предоставить военную помощь странам Балтии"Красные линии" и Украина: что обсуждали Путин и Байден