https://ria.ru/20211207/klimat-1762559238.html

Европейцы начали жаловаться в суды на изменение климата

Европейцы начали жаловаться в суды на изменение климата - РИА Новости, 07.12.2021

Европейцы начали жаловаться в суды на изменение климата

Жители Европы стали жаловаться в суды на изменение климата, констатировал избранный судья Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от России Михаил Лобов на... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T14:15

2021-12-07T14:15

2021-12-07T14:15

в мире

европа

череповец

совет европы

европейский суд по правам человека (еспч)

дмитрий дедов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743153393_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bd55b3b8fbafb2e16030d712c888467d.jpg

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Жители Европы стали жаловаться в суды на изменение климата, констатировал избранный судья Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от России Михаил Лобов на экологическом семинаре Верховного суда РФ."Суды сталкиваются со все большим количеством жалоб, связанных с экологией. ЕСПЧ вынес около 300 решений в области экологии", - отметил он.Он напомнил, что в Конвенции о правах человека не закреплено особого права на здоровую окружающую среду. Разговоры о создании отдельного протокола, который бы включил такое право в Конвенцию, ведутся, но консенсуса нет.Поэтому решения приняты по другим статьям Конвенции, например суд посчитал нарушенным право на жизнь после гибели нескольких человек при взрыве на турецкой свалке или право на уважение жилища по жалобе женщины, чей дом попал в санитарную зону металлургического комбината в Череповце. Было много дел на отсутствие права на эффективную правовую защиту.В последнее время, отметил Лобов, в суд поступает "новое поколение жалоб"."Эти жалобы касаются климатических изменений, которые происходят на нашей планете в результате индустриальной деятельности. Приведу один пример - группа португальских активистов подала заявление против 33 государств, которые, с их точки зрения, не выполнили обязательств по поводу эмиссии газов, приводящих к парниковому эффекту. Это жалоба революционного характера, до сих пор таких жалоб не подавалось", - заявил он.По его словам, ЕСПЧ признал эту жалобу допустимой и коммуницировал со всеми 33 государствами, среди которых и Россия. Страны представили свои правовые позиции. Сейчас, пояснил Лобов, дело находится в производстве, решение еще не принято."Очевидно, что таких жалоб будет больше и ЕСПЧ вместе с национальными судами предстоит нелегкая задача разрешения этих жалоб и сделать вклад в защиту окружающей среды", - считает Лобов.Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы выбрали Лобова одним из судей ЕСПЧ в сентябре этого года. Судьи ЕСПЧ избираются сроком на девять лет и не могут быть переизбраны.В настоящее время судьей ЕСПЧ от РФ является Дмитрий Дедов. Его полномочия истекают в конце 2021 года. Лобов вступит в должность с января 2022 года.

https://ria.ru/20211130/klimat-1761419549.html

https://ria.ru/20211125/zakharova-1760720167.html

европа

череповец

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, европа, череповец, совет европы, европейский суд по правам человека (еспч), дмитрий дедов, россия