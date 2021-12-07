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Мурашко исключил дефицит медицинского кислорода в больницах
Мурашко исключил дефицит медицинского кислорода в больницах - РИА Новости, 07.12.2021
Мурашко исключил дефицит медицинского кислорода в больницах
Риска нехватки медицинского кислорода в больницах РФ нет, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T15:25
2021-12-07T15:25
2021-12-07T15:37
распространение коронавируса
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Риска нехватки медицинского кислорода в больницах РФ нет, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом."По данным мониторинга доступности и обеспеченности стационаров кислородом, проводится Росздравнадзором, по трем регионам на сегодняшний день в ручном режиме корректируем и ведем, сопровождаем поставку кислорода. Рисков нет. С Минпромторгом обеспечиваем полностью взаимодействие и дополнительные материальные средства на закупку кислорода, они используются", - сказал Мурашко.
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россия, общество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:25 07.12.2021 (обновлено: 15:37 07.12.2021)
Мурашко исключил дефицит медицинского кислорода в больницах
Глава Минздрава Мурашко: риска нехватки медицинского кислорода в больницах нет