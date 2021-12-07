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Мурашко исключил дефицит медицинского кислорода в больницах

Мурашко исключил дефицит медицинского кислорода в больницах - РИА Новости, 07.12.2021

Мурашко исключил дефицит медицинского кислорода в больницах

Риска нехватки медицинского кислорода в больницах РФ нет, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T15:25

2021-12-07T15:25

2021-12-07T15:37

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Риска нехватки медицинского кислорода в больницах РФ нет, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом."По данным мониторинга доступности и обеспеченности стационаров кислородом, проводится Росздравнадзором, по трем регионам на сегодняшний день в ручном режиме корректируем и ведем, сопровождаем поставку кислорода. Рисков нет. С Минпромторгом обеспечиваем полностью взаимодействие и дополнительные материальные средства на закупку кислорода, они используются", - сказал Мурашко.

https://ria.ru/20211206/shtraf-1762398304.html

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россия, общество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирус covid-19, коронавирус в россии