https://ria.ru/20211207/kiberbezopasnost-1762519232.html
Сбербанк заявил о кадровой катастрофе в сфере информационной безопасности
Сбербанк заявил о кадровой катастрофе в сфере информационной безопасности - РИА Новости, 07.12.2021
Сбербанк заявил о кадровой катастрофе в сфере информационной безопасности
Сбербанк оценивает дефицит кадров в России в сфере информационной безопасности в не менее 20 тысяч сотрудников, видит кадровую катастрофу и в преподавательском... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T11:38
2021-12-07T11:38
2021-12-07T11:38
технологии
сбербанк россии
станислав кузнецов
россия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Сбербанк оценивает дефицит кадров в России в сфере информационной безопасности в не менее 20 тысяч сотрудников, видит кадровую катастрофу и в преподавательском составе, заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов."Мне кажется, надо смело признать, что у нас есть кадровая катастрофа в стране по направлению информационной безопасности… По нашей оценке, не менее 20 тысяч сотрудников по кибербезопасности - это дефицит кадров. Но еще большая кадровая катастрофа в преподавательском составе", - сказал Кузнецов, выступая на посвященном кибербезопасности SOC-Форуме.По его мнению, сегодня фокус должен быть сосредоточен на подготовке "большого отряда" преподавательского состава для того, чтобы быстрее решить проблему кадрового голода.
https://ria.ru/20211019/kirienko-1755153935.html
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технологии, сбербанк россии, станислав кузнецов, россия
Сбербанк заявил о кадровой катастрофе в сфере информационной безопасности
Сбербанк заявил о кадровой катастрофе в России в сфере информационной безопасности