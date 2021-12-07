https://ria.ru/20211207/khospis-1762493270.html

Первый современный хоспис в Хабаровске получил лицензию краевого минздрава

Первый современный хоспис в Хабаровске получил лицензию краевого минздрава - РИА Новости, 07.12.2021

Первый современный хоспис в Хабаровске получил лицензию краевого минздрава

Первый современный хоспис, открытый в Хабаровске в сентябре, получил лицензию краевого минздрава, сообщил зампред регионального правительства по соцвопросам... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T08:37

2021-12-07T08:37

2021-12-07T11:40

общество

хабаровский край

хабаровск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ХАБАРОВСК, 7 дек - РИА Новости. Первый современный хоспис, открытый в Хабаровске в сентябре, получил лицензию краевого минздрава, сообщил зампред регионального правительства по соцвопросам Евгений Никонов."Лицензию министерства здравоохранения Хабаровского края получил хабаровский центр паллиативной помощи, который открылся в краевой столице этой осенью. Документ позволяет персоналу хосписа осуществлять медицинскую деятельность и оказывать паллиативную помощь населению", - написал Никонов в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось, что здание первого хосписа в Хабаровске сдали после реконструкции бывшего родильного дома в сентябре этого года. Он разместился в двухэтажном здании бывшего роддома №3 в Краснофлотском районе. На церемонию открытия была приглашена учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера", автор проекта ОНФ "Регион Заботы" Анна (Нюта) Федермессер. Общественный деятель отмечала, что организация окажет хабаровским специалистам поддержку в новых начинаниях. Пока шло оформление лицензии, руководство хосписа проводило набор и обучение персонала."Получение лицензии – важнейший этап, эксперты краевого минздрава и Роспотребнадзора должны были досконально проверить нас на готовность оказания медпомощи. Все эти этапы мы прошли и следующий, собственно, набор первых пациентов", - рассказал инвестор центра паллиативной помощи, гендиректор ООО "Мастер Плит" Андрей Бабушкин.Для ухода за больными в стационаре предусмотрено 8 палат, 15 коек. Одна из палат рассчитана на совместное пребывание постояльцев с родственниками. Палаты оснащены специализированными кроватями с электроприводом, облучателями-рециркуляторами настенными, кислородным концентратором, мониторами состояния пациентов, иным медоборудованием. Кроме этого, в хосписе предусмотрены аппараты ИВЛ и НВЛ.Одним из основных направление работы хосписа станет выездная помощь неизлечимым больным на дому - сестры милосердия будут ухаживать и за неизлечимо больными. Это выгодно отличает центр от немногочисленных, действующих на Дальнем Востоке. Уже закуплены и оборудованы два автомобиля. Бригады будут приезжать к пациентам, делать обезболивание, помогать родственникам с кормлением, уходом, уточнили в правительстве региона.Никонов напомнил, что помощь в хосписе пациенты будут получать как бесплатно, за счет средств краевого бюджета, так и на коммерческой основе. "В настоящее время в центре готовятся принять первых пациентов", - добавил он.О планах по развитию паллиативной помощи в регионе еще в должности врио губернатора края Михаил Дегтярёв заявлял в ходе очередной "прямой линии". Проект появления такого центра принципиально был сразу же одобрен главой края, распорядившимся оказать полную поддержку в его реализации. По поручению Дегтярева к созданию центра привлекались лучшие федеральные эксперты и специалисты в области такой деятельности.По данным краевого минздрава, в паллиативной помощи в регионе нуждается около 1,5 тысячи человек. До сих пор отдельные палаты были открыты в нескольких больницах.

https://ria.ru/20211206/khabarovsk-1762311296.html

https://ria.ru/20211123/vodosnabzhenie-1760279576.html

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общество, хабаровский край, хабаровск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общероссийский народный фронт, михаил дегтярев, дальний восток