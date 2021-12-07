08:37 07.12.2021 (обновлено: 11:40 07.12.2021)
Первый современный хоспис в Хабаровске получил лицензию краевого минздрава
ХАБАРОВСК, 7 дек - РИА Новости. Первый современный хоспис, открытый в Хабаровске в сентябре, получил лицензию краевого минздрава, сообщил зампред регионального правительства по соцвопросам Евгений Никонов.
"Лицензию министерства здравоохранения Хабаровского края получил хабаровский центр паллиативной помощи, который открылся в краевой столице этой осенью. Документ позволяет персоналу хосписа осуществлять медицинскую деятельность и оказывать паллиативную помощь населению", - написал Никонов в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что здание первого хосписа в Хабаровске сдали после реконструкции бывшего родильного дома в сентябре этого года. Он разместился в двухэтажном здании бывшего роддома №3 в Краснофлотском районе. На церемонию открытия была приглашена учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера", автор проекта ОНФ "Регион Заботы" Анна (Нюта) Федермессер. Общественный деятель отмечала, что организация окажет хабаровским специалистам поддержку в новых начинаниях. Пока шло оформление лицензии, руководство хосписа проводило набор и обучение персонала.
"Получение лицензии – важнейший этап, эксперты краевого минздрава и Роспотребнадзора должны были досконально проверить нас на готовность оказания медпомощи. Все эти этапы мы прошли и следующий, собственно, набор первых пациентов", - рассказал инвестор центра паллиативной помощи, гендиректор ООО "Мастер Плит" Андрей Бабушкин.
Для ухода за больными в стационаре предусмотрено 8 палат, 15 коек. Одна из палат рассчитана на совместное пребывание постояльцев с родственниками. Палаты оснащены специализированными кроватями с электроприводом, облучателями-рециркуляторами настенными, кислородным концентратором, мониторами состояния пациентов, иным медоборудованием. Кроме этого, в хосписе предусмотрены аппараты ИВЛ и НВЛ.
Одним из основных направление работы хосписа станет выездная помощь неизлечимым больным на дому - сестры милосердия будут ухаживать и за неизлечимо больными. Это выгодно отличает центр от немногочисленных, действующих на Дальнем Востоке. Уже закуплены и оборудованы два автомобиля. Бригады будут приезжать к пациентам, делать обезболивание, помогать родственникам с кормлением, уходом, уточнили в правительстве региона.
Никонов напомнил, что помощь в хосписе пациенты будут получать как бесплатно, за счет средств краевого бюджета, так и на коммерческой основе. "В настоящее время в центре готовятся принять первых пациентов", - добавил он.
О планах по развитию паллиативной помощи в регионе еще в должности врио губернатора края Михаил Дегтярёв заявлял в ходе очередной "прямой линии". Проект появления такого центра принципиально был сразу же одобрен главой края, распорядившимся оказать полную поддержку в его реализации. По поручению Дегтярева к созданию центра привлекались лучшие федеральные эксперты и специалисты в области такой деятельности.
По данным краевого минздрава, в паллиативной помощи в регионе нуждается около 1,5 тысячи человек. До сих пор отдельные палаты были открыты в нескольких больницах.