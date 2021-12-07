https://ria.ru/20211207/kholod-1762479328.html

Британец Мвамба замерз во время борьбы с Россией и стал заикой

"Сдерживавший" Россию британский солдат замерз в Эстонии и стал заикой - РИА Новости, 07.12.2021

Британец Мвамба замерз во время борьбы с Россией и стал заикой

Британский военный подал в суд на минобороны страны из-за командировки в Эстонию, после которой он якобы стал заикаться и "неразборчиво разговаривать". Об этом... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T01:15

2021-12-07T01:15

2021-12-07T02:56

в мире

эстония

минобороны великобритании

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Британский военный подал в суд на минобороны страны из-за командировки в Эстонию, после которой он якобы стал заикаться и "неразборчиво разговаривать". Об этом сообщает The Daily Mail.Чилеше Мвамба из города Дерби подал иск в Высокий суд Лондона, потребовав компенсацию в размере 860 тысяч фунтов стерлингов (около 1,1 миллиона долларов).Сообщается, что 31-летний военнослужащий Корпуса королевских инженеров, ранее служивший в Колдстримской гвардии, был направлен в Эстонию в ноябре 2017 года в рамках операции по "сдерживанию российской агрессии на Балканах" (так в тексте, возможно, газета перепутала Балканы с Балтикой. – прим. ред.), он находился в командировке с 10 ноября по 3 декабря.Как говорится в статье, во время дежурства Мвамба подвергся "воздействию экстремальных холодов" и перенес переохлаждение, в результате чего стал страдать от посттравматического синдрома и заикания.Минобороны Великобритании признало ответственность за переохлаждение военного, но не согласилось с тем, что именно воздействие низкой температуры привело к появлению у него серьезных дефектов речи.При этом издание указывает, что Мвамба страдал от легкого заикания в детстве, однако, по мнению адвокатов военнослужащего, именно переохлаждение в Эстонии усугубило его состояние.Согласно архивным метеосводкам, температура в Эстонии в период пребывания там Мвамбы не опускалась ниже минус четырех градусов по Цельсию.

https://ria.ru/20210607/soldaty-1736003585.html

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в мире, эстония, минобороны великобритании