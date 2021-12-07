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В Волгограде пенсионерку госпитализировали после хлопка газа в квартире

В Волгограде пенсионерку госпитализировали после хлопка газа в квартире - РИА Новости, 07.12.2021

В Волгограде пенсионерку госпитализировали после хлопка газа в квартире

Хлопок газа произошел в доме в Волгограде, хозяйка квартиры госпитализирована, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по Волгоградской области. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T14:50

2021-12-07T14:50

2021-12-07T14:50

происшествия

волгоградская область

волгоград

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ВОЛГОГРАД, 7 дек – РИА Новости. Хлопок газа произошел в доме в Волгограде, хозяйка квартиры госпитализирована, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по Волгоградской области.По информации ведомства, во вторник утром в квартире пенсионерки из Волгограда при включении света в комнате "произошел хлопок бытового газа"."Сейчас пенсионерка доставлена в медицинское учреждение, угрозы ее жизни и здоровью нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что с места происшествия изъяты газовая колонка и счетчик газа. СК организовал проверку.

https://ria.ru/20211207/vzryv-1762510376.html

волгоградская область

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происшествия, волгоградская область, волгоград, следственный комитет россии (ск рф), россия