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В Волгограде пенсионерку госпитализировали после хлопка газа в квартире
В Волгограде пенсионерку госпитализировали после хлопка газа в квартире - РИА Новости, 07.12.2021
В Волгограде пенсионерку госпитализировали после хлопка газа в квартире
Хлопок газа произошел в доме в Волгограде, хозяйка квартиры госпитализирована, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по Волгоградской области. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T14:50
2021-12-07T14:50
2021-12-07T14:50
происшествия
волгоградская область
волгоград
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ВОЛГОГРАД, 7 дек – РИА Новости. Хлопок газа произошел в доме в Волгограде, хозяйка квартиры госпитализирована, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по Волгоградской области.По информации ведомства, во вторник утром в квартире пенсионерки из Волгограда при включении света в комнате "произошел хлопок бытового газа"."Сейчас пенсионерка доставлена в медицинское учреждение, угрозы ее жизни и здоровью нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что с места происшествия изъяты газовая колонка и счетчик газа. СК организовал проверку.
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происшествия, волгоградская область, волгоград, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Волгограде пенсионерку госпитализировали после хлопка газа в квартире
В Волгограде пенсионерку госпитализировали после хлопка бытового газа в квартире