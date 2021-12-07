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В Петербурге суд арестовал экс-главу Калининского района до февраля

В Петербурге суд арестовал экс-главу Калининского района до февраля - РИА Новости, 07.12.2021

В Петербурге суд арестовал экс-главу Калининского района до февраля

Суд арестовал до 6 февраля бывшего главу Калининского района Санкт-Петербурга Ивана Громова по делу о хищении 165 миллионов рублей, сообщает Объединенная... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T22:40

2021-12-07T22:40

2021-12-07T22:40

происшествия

санкт-петербург

калининский район

хищение

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Суд арестовал до 6 февраля бывшего главу Калининского района Санкт-Петербурга Ивана Громова по делу о хищении 165 миллионов рублей, сообщает Объединенная пресс-служба судов города."Куйбышевский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ивана Громова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.159 (Мошенничество) УК РФ", - говорится в сообщении.Из представленного в суд ходатайства следствия следует, что Громову и его брату-бизнесмену Павлу вменяется восемь эпизодов мошенничества на общую сумму 165 миллионов рублей. Кроме того, идет доследственная проверка еще по одному эпизоду на сумму 29 миллионов рублей. Общая сумма бюджетных денежных средств, проверяемых следствием на законность происхождения, превышает 537 миллионов рублей.Отмечается, что Ивану Громову предъявлено обвинение сегодня. По информации пресс-службы, Павел Гормов также задержан, следствие ходатайствовует о его аресте.Ранее источник агентства в силовых структурах рассказал, что Громов задержан в Петербурге. Он подозревается в хищении 165 миллионов рублей в период, когда он возглавлял петербургский комитет по информатизации и связи.Громов, ранее возглавлявший администрацию Петроградского района, был назначен главой администрации Калининского района в ноябре текущего года, а 6 декабря подал заявление об увольнении по собственному желанию. Просьба была удовлетворена. С 2012 по 2016 годы Громов возглавлял городской комитет по информатизации и связи.

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происшествия, санкт-петербург, калининский район, хищение, россия