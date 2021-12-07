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https://ria.ru/20211207/khimoruzhie-1762505021.html
Химоружие у Борнхольма не угрожает "Северному потоку — 2", заявил посол
Химоружие у Борнхольма не угрожает "Северному потоку — 2", заявил посол - РИА Новости, 07.12.2021
Химоружие у Борнхольма не угрожает "Северному потоку — 2", заявил посол
Захоронения химического оружия у острова Борнхольм не угрожают эксплуатации "Северного потока 2", заявил в интервью РИА Новости посол Дании в РФ Карстен... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T10:21
2021-12-07T11:05
в мире
сша
балтийское море
северный поток — 2
карстен сендергорд
россия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Захоронения химического оружия у острова Борнхольм не угрожают эксплуатации "Северного потока 2", заявил в интервью РИА Новости посол Дании в РФ Карстен Сендергорд."Нет. Я уверен, что компания и власти сделали все возможное, чтобы избежать этого места. Они не рисковали в этом отношении, они сделали свое "домашнее задание", - ответил он на вопрос о том, несут ли захоронения химического оружия риски для эксплуатации трубопровода.Дания не планирует нейтрализовывать захоронения химического оружия у острова Борнхольм, заявил в интервью РИА Новости посол Дании в РФ Карстен Сендергорд."Нет", - ответил он на вопрос о том, есть ли планы по нейтрализации этих запасов.По его словам, "лучший способ – это дать природе медленно это все разложить"."Мы знаем, что оно там. Мы знаем это уже на протяжении очень многих лет. Наш подход заключается в следующем – не трогать это. Когда решалось, где прокладывать "Северный поток 2", все хорошо знали и понимали, что нужно избегать этого места. Это не политическая проблема", - отметил дипломат.После Второй мировой войны страны-победительницы избавлялись от боеприпасов, захваченных в немецких арсеналах. Оружие срочно вывозили и топили, зачастую вместе с судами. После войны США уничтожили 150 тысяч тонн оружия, СССР - 32 тысячи тонн. При этом оружие утилизировалось в самых разных точках Мирового океана, в том числе и на дне Балтийского моря - к востоку от датского острова Борнхольм и в проливах Скагеррак и Каттегат.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20211207/shantazh-1762484035.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211206/sevpotok-1762359543.html
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в мире, сша, балтийское море, северный поток — 2, карстен сендергорд, россия
10:21 07.12.2021 (обновлено: 11:05 07.12.2021)
 
Химоружие у Борнхольма не угрожает "Северному потоку — 2", заявил посол

Посол Сендергорд: захоронения химоружия у Борнхольма не угрожают "Северному потоку — 2"

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСпециалист работает на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Специалист работает на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Захоронения химического оружия у острова Борнхольм не угрожают эксплуатации "Северного потока 2", заявил в интервью РИА Новости посол Дании в РФ Карстен Сендергорд.
"Нет. Я уверен, что компания и власти сделали все возможное, чтобы избежать этого места. Они не рисковали в этом отношении, они сделали свое "домашнее задание", - ответил он на вопрос о том, несут ли захоронения химического оружия риски для эксплуатации трубопровода.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
04:21
В бундестаге отказались шантажировать Россию "Северным потоком — 2"
Дания не планирует нейтрализовывать захоронения химического оружия у острова Борнхольм, заявил в интервью РИА Новости посол Дании в РФ Карстен Сендергорд.
"Нет", - ответил он на вопрос о том, есть ли планы по нейтрализации этих запасов.
По его словам, "лучший способ – это дать природе медленно это все разложить".
"Мы знаем, что оно там. Мы знаем это уже на протяжении очень многих лет. Наш подход заключается в следующем – не трогать это. Когда решалось, где прокладывать "Северный поток 2", все хорошо знали и понимали, что нужно избегать этого места. Это не политическая проблема", - отметил дипломат.
После Второй мировой войны страны-победительницы избавлялись от боеприпасов, захваченных в немецких арсеналах. Оружие срочно вывозили и топили, зачастую вместе с судами. После войны США уничтожили 150 тысяч тонн оружия, СССР - 32 тысячи тонн. При этом оружие утилизировалось в самых разных точках Мирового океана, в том числе и на дне Балтийского моря - к востоку от датского острова Борнхольм и в проливах Скагеррак и Каттегат.
Читайте полный текст интервью >>
Нанесение изоляции сварного шва на борту трубоукладочного судна Audacia во время строительства газопровода Северный поток ‑ 2 - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
Вчера, 12:49Сказано в эфире
Эксперт: отказ от "Северного потока-2" для немецкого бизнеса смерти подобен
 
В миреСШАБалтийское мореСеверный поток — 2Карстен СендергордРоссия
 
 
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