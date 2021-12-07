10:21 07.12.2021 (обновлено: 11:05 07.12.2021)
Химоружие у Борнхольма не угрожает "Северному потоку — 2", заявил посол
Посол Сендергорд: захоронения химоружия у Борнхольма не угрожают "Северному потоку — 2"
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСпециалист работает на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Захоронения химического оружия у острова Борнхольм не угрожают эксплуатации "Северного потока 2", заявил в интервью РИА Новости посол Дании в РФ Карстен Сендергорд.
"Нет. Я уверен, что компания и власти сделали все возможное, чтобы избежать этого места. Они не рисковали в этом отношении, они сделали свое "домашнее задание", - ответил он на вопрос о том, несут ли захоронения химического оружия риски для эксплуатации трубопровода.
Дания не планирует нейтрализовывать захоронения химического оружия у острова Борнхольм, заявил в интервью РИА Новости посол Дании в РФ Карстен Сендергорд.
"Нет", - ответил он на вопрос о том, есть ли планы по нейтрализации этих запасов.
По его словам, "лучший способ – это дать природе медленно это все разложить".
"Мы знаем, что оно там. Мы знаем это уже на протяжении очень многих лет. Наш подход заключается в следующем – не трогать это. Когда решалось, где прокладывать "Северный поток 2", все хорошо знали и понимали, что нужно избегать этого места. Это не политическая проблема", - отметил дипломат.
После Второй мировой войны страны-победительницы избавлялись от боеприпасов, захваченных в немецких арсеналах. Оружие срочно вывозили и топили, зачастую вместе с судами. После войны США уничтожили 150 тысяч тонн оружия, СССР - 32 тысячи тонн. При этом оружие утилизировалось в самых разных точках Мирового океана, в том числе и на дне Балтийского моря - к востоку от датского острова Борнхольм и в проливах Скагеррак и Каттегат.