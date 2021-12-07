Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211207/kharitonenko-1762630345.html
Источник: Аксенов направил заявление о сложении полномочий главы Евпатории
Источник: Аксенов направил заявление о сложении полномочий главы Евпатории - РИА Новости, 07.12.2021
Источник: Аксенов направил заявление о сложении полномочий главы Евпатории
Глава Крыма Сергей Аксенов направил заявление о досрочном сложении полномочий главы горсовета и муниципального образования Евпатории Олеси Харитоненко, вопрос... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T18:32
2021-12-07T18:32
политика
евпатория
республика крым
симферополь
сергей аксенов (политик)
евпаторийский городской совет
арина новосельская
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753150032_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_867cd1063d5b4812d57f3b759c216b07.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов направил заявление о досрочном сложении полномочий главы горсовета и муниципального образования Евпатории Олеси Харитоненко, вопрос будет рассмотрен на внеочередном заседании горсовета, сообщил РИА Новости источник в совете министров Крыма.Харитоненко проходит по делу о злоупотреблении полномочиями при выделении земли для строительства жилого комплекса."В адрес Евпаторийского городского совета поступило заявление главы Республики Крым о досрочном прекращении полномочий главы муниципального образования, председателя Евпаторийского городского совета второго созыва", - рассказал источник.Источник уточнил, что проведенная проверка республиканского комитета по противодействию коррупции в отношении Харитоненко выявила нарушения в декларации о доходах и расходах главы городского совета.Вопрос о сложении полномочий включен в повестку дня внеочередной сессии и будет рассмотрен в среду, добавил источник.В конце сентября в отставку ушли вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курирующий работу ФЦП, и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов. Кабанов обвиняется в мошенничестве в ходе строительства в 2020 году водовода к Симферополю, страдавшему от нехватки воды. Кабанов факты растраты и хищений не признал, он находится под домашним арестом. Позже в отставку подали министр транспорта региона Евгений Исаков и министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко. В конце ноября была задержана и арестована судом подозреваемая в получении взятки министр культуры региона Арина Новосельская. Ушел с поста вице-премьера министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин,В отставку ушли также главы администраций Феодосии, Симферопольского района, Судака. В ноябре правоохранителями был взят с поличным за взятку глава администрации Белогорска Игорь Ипатько. В октябре проводились следственные действия в отношении руководителей Евпатории по делу о злоупотреблении полномочиями при выделении земли для строительства жилья. Суд отстранил главу горсовета и муниципального образования "городской округ Евпатория" Олесю Харитоненко от должности на период следствия. Глава администрации города Роман Тихончук продолжает занимать свой пост.
https://ria.ru/20211129/krym-1761225104.html
https://ria.ru/20211207/krym-1762530313.html
https://ria.ru/20211207/poklonskaya-1762559425.html
евпатория
республика крым
симферополь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753150032_33:0:598:424_1920x0_80_0_0_e832aac651f3acfed98fbf1b1b9b5c2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, евпатория, республика крым, симферополь, сергей аксенов (политик), евпаторийский городской совет, арина новосельская, россия, евгений кабанов
18:32 07.12.2021
 
Источник: Аксенов направил заявление о сложении полномочий главы Евпатории

Источник: Аксенов направил заявление о сложении полномочий главы Евпатории Харитоненко

© Фото : Официальный сайт муниципального образования городской округ ЕвпаторияОлеся Харитоненко
Олеся Харитоненко - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© Фото : Официальный сайт муниципального образования городской округ Евпатория
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов направил заявление о досрочном сложении полномочий главы горсовета и муниципального образования Евпатории Олеси Харитоненко, вопрос будет рассмотрен на внеочередном заседании горсовета, сообщил РИА Новости источник в совете министров Крыма.
Харитоненко проходит по делу о злоупотреблении полномочиями при выделении земли для строительства жилого комплекса.
Андрей Рюмшин - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября, 11:15
Крымские депутаты согласовали отставку вице-премьера Рюмшина
"В адрес Евпаторийского городского совета поступило заявление главы Республики Крым о досрочном прекращении полномочий главы муниципального образования, председателя Евпаторийского городского совета второго созыва", - рассказал источник.
Источник уточнил, что проведенная проверка республиканского комитета по противодействию коррупции в отношении Харитоненко выявила нарушения в декларации о доходах и расходах главы городского совета.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
12:15
Аксенов не исключил новых отставок в Крыму
Вопрос о сложении полномочий включен в повестку дня внеочередной сессии и будет рассмотрен в среду, добавил источник.
В конце сентября в отставку ушли вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курирующий работу ФЦП, и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов. Кабанов обвиняется в мошенничестве в ходе строительства в 2020 году водовода к Симферополю, страдавшему от нехватки воды. Кабанов факты растраты и хищений не признал, он находится под домашним арестом. Позже в отставку подали министр транспорта региона Евгений Исаков и министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко. В конце ноября была задержана и арестована судом подозреваемая в получении взятки министр культуры региона Арина Новосельская. Ушел с поста вице-премьера министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин,
В отставку ушли также главы администраций Феодосии, Симферопольского района, Судака. В ноябре правоохранителями был взят с поличным за взятку глава администрации Белогорска Игорь Ипатько. В октябре проводились следственные действия в отношении руководителей Евпатории по делу о злоупотреблении полномочиями при выделении земли для строительства жилья. Суд отстранил главу горсовета и муниципального образования "городской округ Евпатория" Олесю Харитоненко от должности на период следствия. Глава администрации города Роман Тихончук продолжает занимать свой пост.
Наталья Поклонская во время онлайн-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
14:15
Украинский суд удовлетворил ходатайство о задержании Поклонской
 
ПолитикаЕвпаторияРеспублика КрымСимферопольСергей Аксенов (политик)Евпаторийский городской советАрина НовосельскаяРоссияЕвгений Кабанов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:39Иммунолог развеял надежду на спасительные свойства "омикрона"
02:37Экс-советник Трампа заявил, что Байден игнорирует интересы России
02:35"Король фруктов" оказался опасным для многих россиян
02:33Экс-главком НАТО заявил о необходимости предоставить военную помощь Украине
02:26В "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животных
02:18Путин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территорию
02:18В Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопления
02:13Нуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с Россией
02:11На Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и Байдена
02:09Названы особенности питания после вакцинации
02:04В Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окна
02:00Эксперты рассказали, какая недвижимость выиграет от новых станций БКЛ
01:56Освобожденное из-под ареста судно "Академик Иоффе" отправилось в Россию
01:49В Раде "поблагодарили" США за отсутствие санкций по "Северному потоку — 2"
01:46Нуланд заявила, что Путин решил воссоздать Советский Союз
01:40Слуцкий прокомментировал переговоры Путина и Байдена
01:37Экс-премьер рассказал, когда у Украины закончится газ
01:33Девушка Саакашвили заявила, что политик отказался от лекарств
01:25Салливан заявил о готовности США предоставить военную помощь странам Балтии
01:19"Красные линии" и Украина: что обсуждали Путин и Байден
Лента новостейМолния
Иммунолог развеял надежду на спасительные свойства "омикрона"Экс-советник Трампа заявил, что Байден игнорирует интересы России"Король фруктов" оказался опасным для многих россиянЭкс-главком НАТО заявил о необходимости предоставить военную помощь УкраинеВ "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животныхПутин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территориюВ Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопленияНуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с РоссиейНа Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и БайденаНазваны особенности питания после вакцинацииВ Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окнаЭксперты рассказали, какая недвижимость выиграет от новых станций БКЛОсвобожденное из-под ареста судно "Академик Иоффе" отправилось в РоссиюВ Раде "поблагодарили" США за отсутствие санкций по "Северному потоку — 2"Нуланд заявила, что Путин решил воссоздать Советский СоюзСлуцкий прокомментировал переговоры Путина и БайденаЭкс-премьер рассказал, когда у Украины закончится газДевушка Саакашвили заявила, что политик отказался от лекарствСалливан заявил о готовности США предоставить военную помощь странам Балтии"Красные линии" и Украина: что обсуждали Путин и Байден