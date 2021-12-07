Источник: Аксенов направил заявление о сложении полномочий главы Евпатории
Источник: Аксенов направил заявление о сложении полномочий главы Евпатории Харитоненко
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов направил заявление о досрочном сложении полномочий главы горсовета и муниципального образования Евпатории Олеси Харитоненко, вопрос будет рассмотрен на внеочередном заседании горсовета, сообщил РИА Новости источник в совете министров Крыма.
Харитоненко проходит по делу о злоупотреблении полномочиями при выделении земли для строительства жилого комплекса.
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"В адрес Евпаторийского городского совета поступило заявление главы Республики Крым о досрочном прекращении полномочий главы муниципального образования, председателя Евпаторийского городского совета второго созыва", - рассказал источник.
Источник уточнил, что проведенная проверка республиканского комитета по противодействию коррупции в отношении Харитоненко выявила нарушения в декларации о доходах и расходах главы городского совета.
Вопрос о сложении полномочий включен в повестку дня внеочередной сессии и будет рассмотрен в среду, добавил источник.
В конце сентября в отставку ушли вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курирующий работу ФЦП, и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов. Кабанов обвиняется в мошенничестве в ходе строительства в 2020 году водовода к Симферополю, страдавшему от нехватки воды. Кабанов факты растраты и хищений не признал, он находится под домашним арестом. Позже в отставку подали министр транспорта региона Евгений Исаков и министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко. В конце ноября была задержана и арестована судом подозреваемая в получении взятки министр культуры региона Арина Новосельская. Ушел с поста вице-премьера министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин,
В отставку ушли также главы администраций Феодосии, Симферопольского района, Судака. В ноябре правоохранителями был взят с поличным за взятку глава администрации Белогорска Игорь Ипатько. В октябре проводились следственные действия в отношении руководителей Евпатории по делу о злоупотреблении полномочиями при выделении земли для строительства жилья. Суд отстранил главу горсовета и муниципального образования "городской округ Евпатория" Олесю Харитоненко от должности на период следствия. Глава администрации города Роман Тихончук продолжает занимать свой пост.