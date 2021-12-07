https://ria.ru/20211207/kharitonenko-1762630345.html

Источник: Аксенов направил заявление о сложении полномочий главы Евпатории

Источник: Аксенов направил заявление о сложении полномочий главы Евпатории - РИА Новости, 07.12.2021

Источник: Аксенов направил заявление о сложении полномочий главы Евпатории

Глава Крыма Сергей Аксенов направил заявление о досрочном сложении полномочий главы горсовета и муниципального образования Евпатории Олеси Харитоненко, вопрос... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T18:32

2021-12-07T18:32

2021-12-07T18:32

политика

евпатория

республика крым

симферополь

сергей аксенов (политик)

евпаторийский городской совет

арина новосельская

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов направил заявление о досрочном сложении полномочий главы горсовета и муниципального образования Евпатории Олеси Харитоненко, вопрос будет рассмотрен на внеочередном заседании горсовета, сообщил РИА Новости источник в совете министров Крыма.Харитоненко проходит по делу о злоупотреблении полномочиями при выделении земли для строительства жилого комплекса."В адрес Евпаторийского городского совета поступило заявление главы Республики Крым о досрочном прекращении полномочий главы муниципального образования, председателя Евпаторийского городского совета второго созыва", - рассказал источник.Источник уточнил, что проведенная проверка республиканского комитета по противодействию коррупции в отношении Харитоненко выявила нарушения в декларации о доходах и расходах главы городского совета.Вопрос о сложении полномочий включен в повестку дня внеочередной сессии и будет рассмотрен в среду, добавил источник.В конце сентября в отставку ушли вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курирующий работу ФЦП, и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов. Кабанов обвиняется в мошенничестве в ходе строительства в 2020 году водовода к Симферополю, страдавшему от нехватки воды. Кабанов факты растраты и хищений не признал, он находится под домашним арестом. Позже в отставку подали министр транспорта региона Евгений Исаков и министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко. В конце ноября была задержана и арестована судом подозреваемая в получении взятки министр культуры региона Арина Новосельская. Ушел с поста вице-премьера министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин,В отставку ушли также главы администраций Феодосии, Симферопольского района, Судака. В ноябре правоохранителями был взят с поличным за взятку глава администрации Белогорска Игорь Ипатько. В октябре проводились следственные действия в отношении руководителей Евпатории по делу о злоупотреблении полномочиями при выделении земли для строительства жилья. Суд отстранил главу горсовета и муниципального образования "городской округ Евпатория" Олесю Харитоненко от должности на период следствия. Глава администрации города Роман Тихончук продолжает занимать свой пост.

https://ria.ru/20211129/krym-1761225104.html

https://ria.ru/20211207/krym-1762530313.html

https://ria.ru/20211207/poklonskaya-1762559425.html

евпатория

республика крым

симферополь

россия

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политика, евпатория, республика крым, симферополь, сергей аксенов (политик), евпаторийский городской совет, арина новосельская, россия, евгений кабанов