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В Германии просят пожизненный срок для россиянина, обвиняемого в убийстве
В Германии просят пожизненный срок для россиянина, обвиняемого в убийстве - РИА Новости, 07.12.2021
В Германии просят пожизненный срок для россиянина, обвиняемого в убийстве
Прокуратура Германии потребовала пожизненного заключения для гражданина России Вадима Соколова, обвиняемого в убийстве в берлинском парке гражданина Грузии... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T19:24
2021-12-07T19:24
2021-12-07T19:43
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зелимхан хангошвили
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БЕРЛИН, 7 дек - РИА Новости. Прокуратура Германии потребовала пожизненного заключения для гражданина России Вадима Соколова, обвиняемого в убийстве в берлинском парке гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили (Торнике К.), передает агентство Франс Пресс.В августе 2019 года 40-летнего Хангошвили застрелили в берлинском парке Тиргартен.Подозреваемый - гражданин России Вадим Соколов. По версии немецкого следствия, его настоящее имя - Вадим Красиков, предполагаемый убийца подъехал к Хангошвили на велосипеде и выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем. Тот скончался на месте. В 2020 году в Берлине начались слушания по этому делу. По версии немецкого следствия, россиянин получил задание "от государственных ведомств правительства Российской Федерации" о ликвидации проживавшего с 2016 года в статусе беженца гражданина Грузии 18 июля 2019 года, убитый возглавлял "чеченскую милицию в борьбе против РФ".
https://ria.ru/20210112/khangoshvili-1592660364.html
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берлин (город), германия, в мире, грузия, россия, зелимхан хангошвили
19:24 07.12.2021 (обновлено: 19:43 07.12.2021)
В Германии просят пожизненный срок для россиянина, обвиняемого в убийстве
Прокуратура Германии потребовала пожизненного срока для обвиняемого в убийстве Хангошвили