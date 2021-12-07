https://ria.ru/20211207/khangoshvili-1762639073.html

В Германии просят пожизненный срок для россиянина, обвиняемого в убийстве

В Германии просят пожизненный срок для россиянина, обвиняемого в убийстве - РИА Новости, 07.12.2021

В Германии просят пожизненный срок для россиянина, обвиняемого в убийстве

Прокуратура Германии потребовала пожизненного заключения для гражданина России Вадима Соколова, обвиняемого в убийстве в берлинском парке гражданина Грузии... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T19:24

2021-12-07T19:24

2021-12-07T19:43

берлин (город)

германия

в мире

грузия

россия

зелимхан хангошвили

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БЕРЛИН, 7 дек - РИА Новости. Прокуратура Германии потребовала пожизненного заключения для гражданина России Вадима Соколова, обвиняемого в убийстве в берлинском парке гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили (Торнике К.), передает агентство Франс Пресс.В августе 2019 года 40-летнего Хангошвили застрелили в берлинском парке Тиргартен.Подозреваемый - гражданин России Вадим Соколов. По версии немецкого следствия, его настоящее имя - Вадим Красиков, предполагаемый убийца подъехал к Хангошвили на велосипеде и выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем. Тот скончался на месте. В 2020 году в Берлине начались слушания по этому делу. По версии немецкого следствия, россиянин получил задание "от государственных ведомств правительства Российской Федерации" о ликвидации проживавшего с 2016 года в статусе беженца гражданина Грузии 18 июля 2019 года, убитый возглавлял "чеченскую милицию в борьбе против РФ".

https://ria.ru/20210112/khangoshvili-1592660364.html

берлин (город)

германия

грузия

россия

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берлин (город), германия, в мире, грузия, россия, зелимхан хангошвили