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Боевики напали на военную базу Кении на юге Сомали

Боевики напали на военную базу Кении на юге Сомали - РИА Новости, 07.12.2021

Боевики напали на военную базу Кении на юге Сомали

Боевики группировки "Аш-Шабаб", которая связана с террористической организацией "Аль-Каида"*, напали на военную базу Кении на юге Сомали, атака была отбита... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T14:50

2021-12-07T14:50

2021-12-07T14:50

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Боевики группировки "Аш-Шабаб", которая связана с террористической организацией "Аль-Каида"*, напали на военную базу Кении на юге Сомали, атака была отбита кенийскими военными, сообщает издание Garowe Online со ссылкой на очевидцев."По словам местных жителей, ожесточенные бои разразились после того, как боевики "Аш-Шабаб" совершили во вторник утром нападение на кенийскую военную базу в городе Хосингоу в Джубаленде", - сообщает издание.Кенийские военные отразили атаку боевиков, в результате чего "Аш-Шабаб" понесли потери.Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб".* Террористическая организация, запрещена в России

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в мире, сша, оон, сомали, аль-каида