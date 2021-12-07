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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211207/karantin-1762608970.html
Прибывающих из некоторых африканских стран обязали соблюдать карантин
Прибывающих из некоторых африканских стран обязали соблюдать карантин - РИА Новости, 07.12.2021
Прибывающих из некоторых африканских стран обязали соблюдать карантин
Прибывающим в Россию из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Мозамбика, Намибии, Танзании и ряда других стран нужно соблюдать 14-дневную изоляцию и сделать два теста на... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T17:15
2021-12-07T17:51
россия
распространение коронавируса
в мире
карантин
мозамбик
танзания
намибия
зимбабве
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Прибывающим в Россию из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Мозамбика, Намибии, Танзании и ряда других стран нужно соблюдать 14-дневную изоляцию и сделать два теста на COVID-19, соответствующее постановление главы Роспотребнадзора опубликовано на интернет-портале правовой информации."Лицам, прибывшим из Республики Ботсвана, Республики Зимбабве, Королевства Лесото, Республики Мадагаскар, Республики Мозамбик, Республики Намибия, Объединенной Республики Танзания, Королевства Эсватини, Южно-Африканской Республики и Специального административного района Гонконг на территорию РФ... соблюдать в течение четырнадцати календарных дней со дня прибытия режим изоляции с прохождением двукратного лабораторного обследования на COVID-19",- говорится в документе.Исключение делается для экипажей воздушных и морских судов, которые осуществляли перевозку, уточняется в документе. Первый тест на коронавирус необходимо сдать в течение двух дней со дня прибытия, второй - с десятого по двенадцатый день, отмечается в постановлении.
https://ria.ru/20211207/ptsr-1762609209.html
россия
мозамбик
танзания
намибия
зимбабве
ботсвана
лесото
юар
гонконг
эсватини (свазиленд)
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россия, в мире, карантин, мозамбик, танзания, намибия, зимбабве, ботсвана, лесото, юар, гонконг, эсватини (свазиленд), мадагаскар, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:15 07.12.2021 (обновлено: 17:51 07.12.2021)
 
Прибывающих из некоторых африканских стран обязали соблюдать карантин

Прибывающих из ЮАР, Танзании и ряда других стран обязали соблюдать 14-дневную изоляцию

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Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Прибывающим в Россию из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Мозамбика, Намибии, Танзании и ряда других стран нужно соблюдать 14-дневную изоляцию и сделать два теста на COVID-19, соответствующее постановление главы Роспотребнадзора опубликовано на интернет-портале правовой информации.
"Лицам, прибывшим из Республики Ботсвана, Республики Зимбабве, Королевства Лесото, Республики Мадагаскар, Республики Мозамбик, Республики Намибия, Объединенной Республики Танзания, Королевства Эсватини, Южно-Африканской Республики и Специального административного района Гонконг на территорию РФ... соблюдать в течение четырнадцати календарных дней со дня прибытия режим изоляции с прохождением двукратного лабораторного обследования на COVID-19",- говорится в документе.
Исключение делается для экипажей воздушных и морских судов, которые осуществляли перевозку, уточняется в документе. Первый тест на коронавирус необходимо сдать в течение двух дней со дня прибытия, второй - с десятого по двенадцатый день, отмечается в постановлении.
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Распространение коронавирусаРоссияВ миреКарантинМозамбикТанзанияНамибияЗимбабвеБотсванаЛесотоЮАРГонконгЭсватини (Свазиленд)МадагаскарФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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