https://ria.ru/20211207/kachestva-1762485116.html
Названы распространенные человеческие качества, привлекающие мошенников
Названы распространенные человеческие качества, привлекающие мошенников - РИА Новости, 07.12.2021
Названы распространенные человеческие качества, привлекающие мошенников
Мошенники, выбирая жертву, умеют быстро определять, какие люди вероятнее подпадут под их влияние, и используют для своих целей пять самых распространенных... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T05:08
2021-12-07T05:08
2021-12-07T15:35
общество
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Мошенники, выбирая жертву, умеют быстро определять, какие люди вероятнее подпадут под их влияние, и используют для своих целей пять самых распространенных человеческих качеств, рассказала РИА Новости эксперт центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко."Преступники не всегда действуют вслепую. Часто у них есть примерное понимание, какие люди поддадутся влиянию, а какие - нет", - заявила она. "Абсолютное большинство методов преступников разобьются о банальную внимательность, осторожность, критическое мышление, базовые принципы финансовой безопасности и понимание, на каких чувствах и слабостях обычно играют мошенники", - уверена эксперт.Первое, по ее словам, - это чувство жалости и сострадания. "Больные дети, голодные животные, погорельцы и беженцы - все те, кому необходима помощь, не оставляют равнодушными многих людей. И это нормально. Но именно на этих чувствах построен лжефандрайзинг. А если точнее, то на чувстве сострадания и эмоциональном удовлетворении от сделанного благого дела", - сказала Дайнеко. В связи с этим эксперт советует помогать лишь в том случае, если лично знакомы с нуждающимся, либо через официальные благотворительные организации.Второе - это желание получить что-либо бесплатно. "Хотелось бы назвать это жадностью, но в большинстве случаев это не так", - сказала она, пояснив, что люди часто попадаются на предложения о покупке "почти нового" айфона, бесплатных курсов или легких заработков не ради наживы, а из-за банального отсутствия денег. "Уберечь себя от этого просто: если предложение кажется слишком хорошим - это обман. Ничего не дается без усилий, и все имеет цену", - напомнила она.Третье чувство, которое делает людей жертвами мошенников - страх. "На страхе строятся сообщения от якобы родственников, попавших в беду, информация о "переводе средств" с банковских карт, звонки из "следственного комитета" с угрозами уголовного преследования. Решение в таких ситуациях одно - закончить общение как можно быстрее и самостоятельно связаться с банком, родственниками, органом власти или организацией, представителями которой представились звонящие", - заявила Дайнеко.К потере собственных средств может привести невнимательность и усталость: именно на это рассчитано большинство фейковых писем с фишинговыми ссылками. "Нельзя переходить по подозрительным ссылкам, особенно если они выглядят как картинка или кнопка", - напоминает эксперт. Такую же опасность таят чувства одиночества и жажда развлечений: на них строятся мошеннические схемы в социальных сетях и на сайтах знакомств.
https://radiosputnik.ria.ru/20211203/sotsset-1761862800.html
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РИА Новости
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общество
05:08 07.12.2021 (обновлено: 15:35 07.12.2021)
Названы распространенные человеческие качества, привлекающие мошенников
Эксперт НИФИ Минфина Дайнеко рассказала, какие человеческие качества привлекают мошенников
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Мошенники, выбирая жертву, умеют быстро определять, какие люди вероятнее подпадут под их влияние, и используют для своих целей пять самых распространенных человеческих качеств, рассказала РИА Новости эксперт центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.
"Преступники не всегда действуют вслепую. Часто у них есть примерное понимание, какие люди поддадутся влиянию, а какие - нет", - заявила она. "Абсолютное большинство методов преступников разобьются о банальную внимательность, осторожность, критическое мышление, базовые принципы финансовой безопасности и понимание, на каких чувствах и слабостях обычно играют мошенники", - уверена эксперт.
Первое, по ее словам, - это чувство жалости и сострадания. "Больные дети, голодные животные, погорельцы и беженцы - все те, кому необходима помощь, не оставляют равнодушными многих людей. И это нормально. Но именно на этих чувствах построен лжефандрайзинг. А если точнее, то на чувстве сострадания и эмоциональном удовлетворении от сделанного благого дела", - сказала Дайнеко. В связи с этим эксперт советует помогать лишь в том случае, если лично знакомы с нуждающимся, либо через официальные благотворительные организации.
Второе - это желание получить что-либо бесплатно. "Хотелось бы назвать это жадностью, но в большинстве случаев это не так", - сказала она, пояснив, что люди часто попадаются на предложения о покупке "почти нового" айфона, бесплатных курсов или легких заработков не ради наживы, а из-за банального отсутствия денег. "Уберечь себя от этого просто: если предложение кажется слишком хорошим - это обман. Ничего не дается без усилий, и все имеет цену", - напомнила она.
Третье чувство, которое делает людей жертвами мошенников - страх. "На страхе строятся сообщения от якобы родственников, попавших в беду, информация о "переводе средств" с банковских карт, звонки из "следственного комитета" с угрозами уголовного преследования. Решение в таких ситуациях одно - закончить общение как можно быстрее и самостоятельно связаться с банком, родственниками, органом власти или организацией, представителями которой представились звонящие", - заявила Дайнеко.
К потере собственных средств может привести невнимательность и усталость: именно на это рассчитано большинство фейковых писем с фишинговыми ссылками. "Нельзя переходить по подозрительным ссылкам, особенно если они выглядят как картинка или кнопка", - напоминает эксперт. Такую же опасность таят чувства одиночества и жажда развлечений: на них строятся мошеннические схемы в социальных сетях и на сайтах знакомств.