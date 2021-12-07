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Наука
https://ria.ru/20211207/issledovanie-1762500008.html
Приморские ученые исследуют состояние Японского моря
Приморские ученые исследуют состояние Японского моря - РИА Новости, 07.12.2021
Приморские ученые исследуют состояние Японского моря
Приморские ученые на научно-исследовательском судне "Академик М.А. Лаврентьев" вышли в экспедицию в Японское море, в рамках которой исследуют его состояние в... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T09:45
2021-12-07T09:45
наука
владивосток
российская академия наук
дальневосточный федеральный университет
японское море
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ВЛАДИВОСТОК, 7 дек – РИА Новости. Приморские ученые на научно-исследовательском судне "Академик М.А. Лаврентьев" вышли в экспедицию в Японское море, в рамках которой исследуют его состояние в связи с изменениями климата и антропогенной нагрузкой, сообщает Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева ДВО РАН."Седьмого декабря из порта Владивосток вышла научно-исследовательская экспедиция на НИС "Академик М.А. Лаврентьев", организованная Тихоокеанским океанологическим институтом им. В.И. Ильичева… Экспедиция организуется для получения новых данных о состоянии и изменчивости северо-западной части Японского моря в связи с изменениями климата и антропогенной нагрузкой", - говорится в сообщении.Ученые исследуют структуру вод, биогеохимические характеристики, распределение естественных и искусственных радиоизотопов, содержание и потоки метана.Члены экспедиции выполнят мониторинговый океанографический разрез от побережья Приморья до возвышенности Ямато по программе оценки проявления глобальных климатических изменений в Японском море и разрезов в северной части моря. Также ученые отберут пробы воды на гидрохимический анализ на борту судна.В морских исследованиях участвуют сотрудники трех отделов ТОИ ДВО РАН и студенты ДВФУ. Планируемая продолжительность экспедиции – 20 суток.
https://ria.ru/20211130/klimat-1761419549.html
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владивосток
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владивосток, российская академия наук, дальневосточный федеральный университет, японское море
09:45 07.12.2021
 
Приморские ученые исследуют состояние Японского моря

Приморские ученые исследуют состояние Японского моря на фоне изменения климата

© РИА Новости / Юрий Сомов / Перейти в фотобанкЯпонское море
Японское море - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Юрий Сомов
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ВЛАДИВОСТОК, 7 дек – РИА Новости. Приморские ученые на научно-исследовательском судне "Академик М.А. Лаврентьев" вышли в экспедицию в Японское море, в рамках которой исследуют его состояние в связи с изменениями климата и антропогенной нагрузкой, сообщает Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева ДВО РАН.
"Седьмого декабря из порта Владивосток вышла научно-исследовательская экспедиция на НИС "Академик М.А. Лаврентьев", организованная Тихоокеанским океанологическим институтом им. В.И. Ильичева… Экспедиция организуется для получения новых данных о состоянии и изменчивости северо-западной части Японского моря в связи с изменениями климата и антропогенной нагрузкой", - говорится в сообщении.
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Члены экспедиции выполнят мониторинговый океанографический разрез от побережья Приморья до возвышенности Ямато по программе оценки проявления глобальных климатических изменений в Японском море и разрезов в северной части моря. Также ученые отберут пробы воды на гидрохимический анализ на борту судна.
В морских исследованиях участвуют сотрудники трех отделов ТОИ ДВО РАН и студенты ДВФУ. Планируемая продолжительность экспедиции – 20 суток.
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НаукаВладивостокРоссийская академия наукДальневосточный федеральный университетЯпонское море
 
 
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