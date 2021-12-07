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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211207/ispaniya-1762572192.html
Испанские власти одобрили вакцинацию детей против коронавируса
Испанские власти одобрили вакцинацию детей против коронавируса - РИА Новости, 07.12.2021
Испанские власти одобрили вакцинацию детей против коронавируса
Власти Испании одобрили вакцинацию детей с 5 лет, сообщил Минздрав. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T15:16
2021-12-07T15:43
распространение коронавируса
в мире
испания
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МАДРИД, 7 дек – РИА Новости. Власти Испании одобрили вакцинацию детей с 5 лет, сообщил Минздрав."Комиссия по общественному здравоохранению одобрила расширение вакцинации против COVID-19 людей в возрасте от пяти до 11 лет", - заявили в пресс-службе министерства."Комиссия общественного здравоохранения одобрила вакцинацию этих возрастных групп, чтобы уменьшить уровень заболевания в этой группе населения и передачу инфекции в семейной среде, в учебных заведениях и в окружении. В этой связи комиссия подчеркивает важность защиты детей этого возраста не только от заболевания на острой фазе, но также от возможных будущих последствий и от постоянного синдрома COVID-19", - говорится в сообщении министерства.В Испании зарегистрированы 3,3 миллиона детей в возрасте от пяти до 11 лет, сейчас именно в возрастной группе младше 12 лет отмечается самый большой уровень заражения COVID-19 (421 случай на сто тысяч населения за две недели).25 ноября Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило использование вакцины Pfizer в возрасте от 5 до 11 лет.Вакцинация в Испании начнется 15 декабря. Две дозы (объем ампул отличается от взрослой дозы) будут вводиться с разницей в 8 недель.Вакцина для этой категории начнет поступать в страну с 13 декабря, сообщила ранее министр здравоохранения Каролина Дариас.Испания занимает одно из первых мест в мире по количеству вакцинированных жителей - на сегодняшний день около 90% жителей старше 12 лет вакцинированы.Несмотря на это, в стране в последние недели растет число заражений – идет уже шестая волна с начала пандемии. Показатель заражений составляет 248 на 100 тысяч населения за две недели (почти 118 тысяч человек, которым в течение последних 14 дней был поставлен диагноз COVID-19).
https://ria.ru/20211206/chili-1762396726.html
https://ria.ru/20211126/vaktsinatsiya-1760944079.html
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в мире, испания, здоровье - общество, коронавирус covid-19
15:16 07.12.2021 (обновлено: 15:43 07.12.2021)
 
Испанские власти одобрили вакцинацию детей против коронавируса

Испанские власти одобрили вакцинацию против коронавируса детей с пяти лет

© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 препаратом Oxford/AstraZeneca в городской больнице в городе Кория в Испании
Вакцинация от COVID-19 препаратом Oxford/AstraZeneca в городской больнице в городе Кория в Испании - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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МАДРИД, 7 дек – РИА Новости. Власти Испании одобрили вакцинацию детей с 5 лет, сообщил Минздрав.
"Комиссия по общественному здравоохранению одобрила расширение вакцинации против COVID-19 людей в возрасте от пяти до 11 лет", - заявили в пресс-службе министерства.
Медицинский работник делает прививку от коронавируса - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
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"Комиссия общественного здравоохранения одобрила вакцинацию этих возрастных групп, чтобы уменьшить уровень заболевания в этой группе населения и передачу инфекции в семейной среде, в учебных заведениях и в окружении. В этой связи комиссия подчеркивает важность защиты детей этого возраста не только от заболевания на острой фазе, но также от возможных будущих последствий и от постоянного синдрома COVID-19", - говорится в сообщении министерства.
В Испании зарегистрированы 3,3 миллиона детей в возрасте от пяти до 11 лет, сейчас именно в возрастной группе младше 12 лет отмечается самый большой уровень заражения COVID-19 (421 случай на сто тысяч населения за две недели).
25 ноября Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило использование вакцины Pfizer в возрасте от 5 до 11 лет.
Вакцинация в Испании начнется 15 декабря. Две дозы (объем ампул отличается от взрослой дозы) будут вводиться с разницей в 8 недель.
Вакцина для этой категории начнет поступать в страну с 13 декабря, сообщила ранее министр здравоохранения Каролина Дариас.
Испания занимает одно из первых мест в мире по количеству вакцинированных жителей - на сегодняшний день около 90% жителей старше 12 лет вакцинированы.
Несмотря на это, в стране в последние недели растет число заражений – идет уже шестая волна с начала пандемии. Показатель заражений составляет 248 на 100 тысяч населения за две недели (почти 118 тысяч человек, которым в течение последних 14 дней был поставлен диагноз COVID-19).
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