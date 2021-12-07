https://ria.ru/20211207/ispaniya-1762340495.html
В Испании планируют запустить междугороднее воздушное такси
В Испании планируют запустить междугороднее воздушное такси - РИА Новости, 07.12.2021
В Испании планируют запустить междугороднее воздушное такси
Через пять лет первое в Испании летающее такси сможет соединить три региона — Балеарские острова, Валенсию и Барселону, сообщает "Европульс". РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T00:33
2021-12-07T00:33
2021-12-07T00:33
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такси
париж
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Через пять лет первое в Испании летающее такси сможет соединить три региона — Балеарские острова, Валенсию и Барселону, сообщает "Европульс".Аэромобили разрабатывает местная компания. Это будет аппарат из четырех маленьких четырехмоторных дронов, "питающийся" электричеством. В его кабину поместятся пять пассажиров. Машина будет преодолевать расстояния до 300 километров. Города, в которые будут летать такси, расположены примерно на такой дистанции друг от друга.В настоящее время разработчики занимаются созданием первого рабочего прототипа. Предполагается, что аэромобили смогут выполнять туристические полеты в 2026 году.Другие европейские страны и города тоже планируют развивать этот вид транспорта. Например, к 2030 году в Париже хотят запустить аэротакси в аэропорт.
https://ria.ru/20211205/egipet-1761795657.html
https://ria.ru/20211119/puteshestviya-1759578519.html
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такси, париж, испания, валенсия (город), барселона (город), новости - туризм, балеарские острова, туризм
В Испании планируют запустить междугороднее воздушное такси
В Испании планируют запустить аэротакси между Бареселоной и Валенсией