https://ria.ru/20211207/ispaniya-1762340495.html

В Испании планируют запустить междугороднее воздушное такси

В Испании планируют запустить междугороднее воздушное такси - РИА Новости, 07.12.2021

В Испании планируют запустить междугороднее воздушное такси

Через пять лет первое в Испании летающее такси сможет соединить три региона — Балеарские острова, Валенсию и Барселону, сообщает "Европульс". РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T00:33

2021-12-07T00:33

2021-12-07T00:33

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такси

париж

испания

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барселона (город)

новости - туризм

балеарские острова

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Через пять лет первое в Испании летающее такси сможет соединить три региона — Балеарские острова, Валенсию и Барселону, сообщает "Европульс".Аэромобили разрабатывает местная компания. Это будет аппарат из четырех маленьких четырехмоторных дронов, "питающийся" электричеством. В его кабину поместятся пять пассажиров. Машина будет преодолевать расстояния до 300 километров. Города, в которые будут летать такси, расположены примерно на такой дистанции друг от друга.В настоящее время разработчики занимаются созданием первого рабочего прототипа. Предполагается, что аэромобили смогут выполнять туристические полеты в 2026 году.Другие европейские страны и города тоже планируют развивать этот вид транспорта. Например, к 2030 году в Париже хотят запустить аэротакси в аэропорт.

https://ria.ru/20211205/egipet-1761795657.html

https://ria.ru/20211119/puteshestviya-1759578519.html

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валенсия (город)

барселона (город)

балеарские острова

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