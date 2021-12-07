https://ria.ru/20211207/iran-1762662171.html

США пригрозили Ирану изоляцией за "несерьезность" на переговорах в Вене

США пригрозили Ирану изоляцией за "несерьезность" на переговорах в Вене - РИА Новости, 07.12.2021

США пригрозили Ирану изоляцией за "несерьезность" на переговорах в Вене

"Несерьезность" Ирана на переговорах в Вене приведет к изоляции, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T23:50

2021-12-07T23:50

2021-12-07T23:50

в мире

сша

иран

джейк салливан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/06/1592134486_0:0:2635:1482_1920x0_80_0_0_f6adc9997ef67ffc76d41c7ef7a25c5f.jpg

ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. "Несерьезность" Ирана на переговорах в Вене приведет к изоляции, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан."Чем больше Иран будет демонстрировать отсутствие серьезного настроя за столом переговоров, тем больше единства будет среди "шестерки" и тем больше они (Иран) будут оказываться изолированной стороной переговоров", - заявил Салливан журналистам.

https://ria.ru/20211207/sanktsii-1762658892.html

сша

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, иран, джейк салливан