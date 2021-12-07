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США пригрозили Ирану изоляцией за "несерьезность" на переговорах в Вене
США пригрозили Ирану изоляцией за "несерьезность" на переговорах в Вене - РИА Новости, 07.12.2021
США пригрозили Ирану изоляцией за "несерьезность" на переговорах в Вене
"Несерьезность" Ирана на переговорах в Вене приведет к изоляции, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T23:50
2021-12-07T23:50
2021-12-07T23:50
в мире
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иран
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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. "Несерьезность" Ирана на переговорах в Вене приведет к изоляции, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан."Чем больше Иран будет демонстрировать отсутствие серьезного настроя за столом переговоров, тем больше единства будет среди "шестерки" и тем больше они (Иран) будут оказываться изолированной стороной переговоров", - заявил Салливан журналистам.
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в мире, сша, иран, джейк салливан
США пригрозили Ирану изоляцией за "несерьезность" на переговорах в Вене
США пригрозили Ирану изоляцией за "несерьезность" на переговорах по ядерной программе