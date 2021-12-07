https://ria.ru/20211207/iran-1762651420.html

Путин и Байден обсудили совместную работу по Ирану

Путин и Байден обсудили совместную работу по Ирану - РИА Новости, 07.12.2021

Путин и Байден обсудили совместную работу по Ирану

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден обсудили совместную работу по взаимоотношениям с Ираном. Также президент Байден рассказал о продвижении... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T21:26

2021-12-07T21:26

2021-12-07T23:32

в мире

сша

иран

владимир путин

джо байден

россия

захедан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150027/05/1500270510_0:0:2500:1406_1920x0_80_0_0_7c56fa531c8aed2aae332108841804e5.jpg

ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден обсудили совместную работу по взаимоотношениям с Ираном. Также президент Байден рассказал о продвижении переговоров с Ираном по СВПД в Вене, сообщил Белый дом по итогам состоявшихся во вторник переговоров глав государств."Оба президента обменялись мнениями по своему видению вопроса возобновления иранской ядерной сделки", - сообщила пресс-служба Белого дома по окончании двухчасовой беседы лидеров двух стран.Отмечается, что Байден и Путин также обсудили диалог по стратегической стабильности, диалог по киберпреступлениям, а также совместную работу по региональным вопросам.

https://ria.ru/20211206/peregovory-1762471616.html

сша

иран

россия

захедан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, иран, владимир путин, джо байден, россия, захедан