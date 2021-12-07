https://ria.ru/20211207/iran-1762651420.html
Путин и Байден обсудили совместную работу по Ирану
Путин и Байден обсудили совместную работу по Ирану - РИА Новости, 07.12.2021
Путин и Байден обсудили совместную работу по Ирану
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден обсудили совместную работу по взаимоотношениям с Ираном. Также президент Байден рассказал о продвижении... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T21:26
2021-12-07T21:26
2021-12-07T23:32
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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден обсудили совместную работу по взаимоотношениям с Ираном. Также президент Байден рассказал о продвижении переговоров с Ираном по СВПД в Вене, сообщил Белый дом по итогам состоявшихся во вторник переговоров глав государств."Оба президента обменялись мнениями по своему видению вопроса возобновления иранской ядерной сделки", - сообщила пресс-служба Белого дома по окончании двухчасовой беседы лидеров двух стран.Отмечается, что Байден и Путин также обсудили диалог по стратегической стабильности, диалог по киберпреступлениям, а также совместную работу по региональным вопросам.
https://ria.ru/20211206/peregovory-1762471616.html
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в мире, сша, иран, владимир путин, джо байден, россия, захедан
21:26 07.12.2021 (обновлено: 23:32 07.12.2021)
Путин и Байден обсудили совместную работу по Ирану
Президенты России и США Путин и Байден обсудили совместную работу по Ирану