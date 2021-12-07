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Генсек ООН призвал подключить всех людей к интернету к 2030 году
Генсек ООН призвал подключить всех людей к интернету к 2030 году - РИА Новости, 07.12.2021
Генсек ООН призвал подключить всех людей к интернету к 2030 году
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал подключить всех людей к интернету к 2030 году. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T12:30
2021-12-07T12:30
2021-12-07T12:30
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антониу гутерриш
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ВАРШАВА, 7 дек – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал подключить всех людей к интернету к 2030 году."Пандемия COVID-19 выявила способность интернета изменить жизнь. Цифровые технологии спасли жизни, позволив миллионам людей безопасно работать, учиться и общаться в интернете. Но пандемия также увеличила цифровой разрыв и темную сторону технологий: молниеносное распространение дезинформации, манипулирование поведением людей и так далее", - сказал Гутерриш в своем обращении к участникам цифрового саммита ООН, проходящего в польском Катовице."Мы можем решить эти проблемы сообща, только укрепив сотрудничество", - добавил он, уточнив, что укреплять сотрудничество предполагается "путем установления четких правил защиты прав человека и основных свобод; восстановив контроль над нашими данными; путем противодействия дезинформации и разжиганию ненависти; и подключив всех к интернету к 2030 году".
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в мире, оон, катовице, антониу гутерриш
Генсек ООН призвал подключить всех людей к интернету к 2030 году
Генеральный секретарь ООН Гутерриш призвал подключить всех людей к интернету к 2030 году