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https://ria.ru/20211207/instagram-1762537365.html
Instagram представила функции для безопасности пользователей-подростков
Instagram представила функции для безопасности пользователей-подростков - РИА Новости, 07.12.2021
Instagram представила функции для безопасности пользователей-подростков
Instagram представила ряд функций, направленных на большую безопасность подростков в интернете, заявил глава этой социальной сети Адам Моссери. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T12:44
2021-12-07T12:44
в мире
технологии
сша
канада
ирландия
instagram
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Instagram представила ряд функций, направленных на большую безопасность подростков в интернете, заявил глава этой социальной сети Адам Моссери."В Instagram мы давно работаем над тем, чтобы молодые люди были в безопасности при работе в приложении. В рамках этой работы сегодня мы анонсируем некоторые новые инструменты и функции, которые помогут молодым людям в большей безопасности в Instagram", - говорится в сообщении. Запуск некоторых из них планируется в следующем году.Так, родители и опекуны смогут видеть, сколько времени подростки проводят в приложении, и устанавливать временные ограничения. Кроме того, компания запускает функцию "Сделай перерыв" в США, Великобритании, Ирландии, Канаде, Новой Зеландии и Австралии. О тестировании этой функции Instagram сообщала в ноябре.Также подростки получат возможность уведомлять своих родителей, если они пожалуются на кого-то, давая родителям возможность связаться с этими пользователями. Компания также будет запрещать пользователям отмечать или упоминать подростков, которые не подписаны на них."Мы начнем подталкивать подростков к разным темам, если они какое-то время задерживаются на одной теме", - сообщает также глава компании. Компания также разрабатывает новый образовательный центр для родителей и опекунов, который будет включать в себя дополнительные ресурсы, такие как руководство по продуктам и советы экспертов, которые помогут им обсудить использование социальных сетей со своими детьми.Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Meta.
https://ria.ru/20211130/instagram-1761435617.html
https://ria.ru/20211109/instagram-1758316877.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
60
в мире, технологии, сша, канада, ирландия, instagram
12:44 07.12.2021
 
Instagram представила функции для безопасности пользователей-подростков

Instagram представила функции для обеспечения безопасности пользователей-подростков

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип Instagram
Логотип Instagram - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Instagram представила ряд функций, направленных на большую безопасность подростков в интернете, заявил глава этой социальной сети Адам Моссери.
"В Instagram мы давно работаем над тем, чтобы молодые люди были в безопасности при работе в приложении. В рамках этой работы сегодня мы анонсируем некоторые новые инструменты и функции, которые помогут молодым людям в большей безопасности в Instagram", - говорится в сообщении. Запуск некоторых из них планируется в следующем году.
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Так, родители и опекуны смогут видеть, сколько времени подростки проводят в приложении, и устанавливать временные ограничения. Кроме того, компания запускает функцию "Сделай перерыв" в США, Великобритании, Ирландии, Канаде, Новой Зеландии и Австралии. О тестировании этой функции Instagram сообщала в ноябре.
Также подростки получат возможность уведомлять своих родителей, если они пожалуются на кого-то, давая родителям возможность связаться с этими пользователями. Компания также будет запрещать пользователям отмечать или упоминать подростков, которые не подписаны на них.
"Мы начнем подталкивать подростков к разным темам, если они какое-то время задерживаются на одной теме", - сообщает также глава компании. Компания также разрабатывает новый образовательный центр для родителей и опекунов, который будет включать в себя дополнительные ресурсы, такие как руководство по продуктам и советы экспертов, которые помогут им обсудить использование социальных сетей со своими детьми.
Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Meta.
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