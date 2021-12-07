https://ria.ru/20211207/instagram-1762537365.html

Instagram представила функции для безопасности пользователей-подростков

Instagram представила функции для безопасности пользователей-подростков - РИА Новости, 07.12.2021

Instagram представила функции для безопасности пользователей-подростков

Instagram представила ряд функций, направленных на большую безопасность подростков в интернете, заявил глава этой социальной сети Адам Моссери. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T12:44

2021-12-07T12:44

2021-12-07T12:44

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Instagram представила ряд функций, направленных на большую безопасность подростков в интернете, заявил глава этой социальной сети Адам Моссери."В Instagram мы давно работаем над тем, чтобы молодые люди были в безопасности при работе в приложении. В рамках этой работы сегодня мы анонсируем некоторые новые инструменты и функции, которые помогут молодым людям в большей безопасности в Instagram", - говорится в сообщении. Запуск некоторых из них планируется в следующем году.Так, родители и опекуны смогут видеть, сколько времени подростки проводят в приложении, и устанавливать временные ограничения. Кроме того, компания запускает функцию "Сделай перерыв" в США, Великобритании, Ирландии, Канаде, Новой Зеландии и Австралии. О тестировании этой функции Instagram сообщала в ноябре.Также подростки получат возможность уведомлять своих родителей, если они пожалуются на кого-то, давая родителям возможность связаться с этими пользователями. Компания также будет запрещать пользователям отмечать или упоминать подростков, которые не подписаны на них."Мы начнем подталкивать подростков к разным темам, если они какое-то время задерживаются на одной теме", - сообщает также глава компании. Компания также разрабатывает новый образовательный центр для родителей и опекунов, который будет включать в себя дополнительные ресурсы, такие как руководство по продуктам и советы экспертов, которые помогут им обсудить использование социальных сетей со своими детьми.Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Meta.

https://ria.ru/20211130/instagram-1761435617.html

https://ria.ru/20211109/instagram-1758316877.html

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в мире, технологии, сша, канада, ирландия, instagram