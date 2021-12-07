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Тюменская область
https://ria.ru/20211207/infrastruktura-1762529849.html
На инфраструктуру ЖК "Домашний" в Тюмени направят 700 млн рублей
На инфраструктуру ЖК "Домашний" в Тюмени направят 700 млн рублей - РИА Новости, 07.12.2021
На инфраструктуру ЖК "Домашний" в Тюмени направят 700 млн рублей
Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие и ДОМ.РФ подписали договор займа в рамках финансирования объектов инфраструктуры с помощью облигаций,... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T12:12
2021-12-07T12:12
тюменская область
тюмень
жилье
александр моор
александр гайдуков
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ТЮМЕНЬ,7 дек – РИА Новости. Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие и ДОМ.РФ подписали договор займа в рамках финансирования объектов инфраструктуры с помощью облигаций, 700 миллионов рублей направят на реализацию проекта ЖК "Домашний" в Тюмени, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области."Для Тюменской области проект жилого микрорайона вблизи аэропорта Плеханово – один из самых крупных, его реализация предполагает строительство жилья на территории площадью более 50 га. Благодаря финансовому участию ДОМ.РФ будущие жители будут обеспечены самой современной, качественной и надежной инфраструктурой, смогут жить в комфортных условиях", – отметил губернатор области Александр Моор, слова которого приводит пресс-служба.Денежные средства инфраструктурного займа будут направлены на создание 5 объектов инженерной инфраструктуры: магистральных и внутриквартальных дорог, а также сетей электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и газовой котельной."Механизм облигаций ДОМ.РФ для создания инфраструктуры в новых жилых массивах набирает обороты. На проекте в Тюмени мы осуществляем комплексный подход – с использованием инструментов Института развития. Банк ДОМ.РФ открыл кредитную линию на 19 миллиардов рублей для строительства жилого комплекса. Также прорабатывается запуск совместной с застройщиком программы с доступной ипотечной ставкой", - процитировали в пресс-службе гендиректора ДОМ.РФ Виталия Мутко.Застройщиком жилого комплекса выступает ГК "Страна Девелопмент". Общая площадь микрорайона составляет более 300 тысяч квадратных метров. Первую очередь планируется сдать в эксплуатацию в 2023 году, полностью строительство завершится в 2026 году."Наш новый проект – микрорайон "Домашний" – станет первым цифровым микрорайоном в Тюмени. Удобство, комфорт, а также применение передовых инноваций – его основные особенности. ЖК "Домашний" – настоящий город будущего за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, это первый проект массового сегмента, в котором будут реализованы принципы цифровизации", – рассказал генеральный директор ГК "Страна Девелопмент" Александр Гайдуков, говорится в сообщении.С помощью облигаций ДОМ.РФ для финансирования инфраструктуры можно создавать дорожную, инженерную и социальную инфраструктуру в рамках проектов жилищного строительства, а также объекты для развития городов. Денежные средства, поступившие от размещения ценных бумаг, выдаются под льготную ставку, которая обеспечивается субсидией из федерального бюджета.
https://ria.ru/20211119/izhs-1759769629.html
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тюмень, жилье, александр моор, александр гайдуков
12:12 07.12.2021
 

На инфраструктуру ЖК "Домашний" в Тюмени направят 700 млн рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ТЮМЕНЬ,7 дек – РИА Новости. Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие и ДОМ.РФ подписали договор займа в рамках финансирования объектов инфраструктуры с помощью облигаций, 700 миллионов рублей направят на реализацию проекта ЖК "Домашний" в Тюмени, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.
"Для Тюменской области проект жилого микрорайона вблизи аэропорта Плеханово – один из самых крупных, его реализация предполагает строительство жилья на территории площадью более 50 га. Благодаря финансовому участию ДОМ.РФ будущие жители будут обеспечены самой современной, качественной и надежной инфраструктурой, смогут жить в комфортных условиях", – отметил губернатор области Александр Моор, слова которого приводит пресс-служба.
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
19 ноября, 11:33Тюменская область
Моор предлагает включить ИЖС в программу комплексного развития территорий
Денежные средства инфраструктурного займа будут направлены на создание 5 объектов инженерной инфраструктуры: магистральных и внутриквартальных дорог, а также сетей электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и газовой котельной.
"Механизм облигаций ДОМ.РФ для создания инфраструктуры в новых жилых массивах набирает обороты. На проекте в Тюмени мы осуществляем комплексный подход – с использованием инструментов Института развития. Банк ДОМ.РФ открыл кредитную линию на 19 миллиардов рублей для строительства жилого комплекса. Также прорабатывается запуск совместной с застройщиком программы с доступной ипотечной ставкой", - процитировали в пресс-службе гендиректора ДОМ.РФ Виталия Мутко.
Застройщиком жилого комплекса выступает ГК "Страна Девелопмент". Общая площадь микрорайона составляет более 300 тысяч квадратных метров. Первую очередь планируется сдать в эксплуатацию в 2023 году, полностью строительство завершится в 2026 году.
Детский сад - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
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Детсад на 110 мест планируется построить в тюменском селе Малая Зоркальцева
"Наш новый проект – микрорайон "Домашний" – станет первым цифровым микрорайоном в Тюмени. Удобство, комфорт, а также применение передовых инноваций – его основные особенности. ЖК "Домашний" – настоящий город будущего за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, это первый проект массового сегмента, в котором будут реализованы принципы цифровизации", – рассказал генеральный директор ГК "Страна Девелопмент" Александр Гайдуков, говорится в сообщении.
С помощью облигаций ДОМ.РФ для финансирования инфраструктуры можно создавать дорожную, инженерную и социальную инфраструктуру в рамках проектов жилищного строительства, а также объекты для развития городов. Денежные средства, поступившие от размещения ценных бумаг, выдаются под льготную ставку, которая обеспечивается субсидией из федерального бюджета.
 
Тюменская областьТюменьЖильеАлександр МоорАлександр Гайдуков
 
 
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