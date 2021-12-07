На инфраструктуру ЖК "Домашний" в Тюмени направят 700 млн рублей
ТЮМЕНЬ,7 дек – РИА Новости. Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие и ДОМ.РФ подписали договор займа в рамках финансирования объектов инфраструктуры с помощью облигаций, 700 миллионов рублей направят на реализацию проекта ЖК "Домашний" в Тюмени, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.
"Для Тюменской области проект жилого микрорайона вблизи аэропорта Плеханово – один из самых крупных, его реализация предполагает строительство жилья на территории площадью более 50 га. Благодаря финансовому участию ДОМ.РФ будущие жители будут обеспечены самой современной, качественной и надежной инфраструктурой, смогут жить в комфортных условиях", – отметил губернатор области Александр Моор, слова которого приводит пресс-служба.
Денежные средства инфраструктурного займа будут направлены на создание 5 объектов инженерной инфраструктуры: магистральных и внутриквартальных дорог, а также сетей электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и газовой котельной.
"Механизм облигаций ДОМ.РФ для создания инфраструктуры в новых жилых массивах набирает обороты. На проекте в Тюмени мы осуществляем комплексный подход – с использованием инструментов Института развития. Банк ДОМ.РФ открыл кредитную линию на 19 миллиардов рублей для строительства жилого комплекса. Также прорабатывается запуск совместной с застройщиком программы с доступной ипотечной ставкой", - процитировали в пресс-службе гендиректора ДОМ.РФ Виталия Мутко.
Застройщиком жилого комплекса выступает ГК "Страна Девелопмент". Общая площадь микрорайона составляет более 300 тысяч квадратных метров. Первую очередь планируется сдать в эксплуатацию в 2023 году, полностью строительство завершится в 2026 году.
"Наш новый проект – микрорайон "Домашний" – станет первым цифровым микрорайоном в Тюмени. Удобство, комфорт, а также применение передовых инноваций – его основные особенности. ЖК "Домашний" – настоящий город будущего за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, это первый проект массового сегмента, в котором будут реализованы принципы цифровизации", – рассказал генеральный директор ГК "Страна Девелопмент" Александр Гайдуков, говорится в сообщении.
С помощью облигаций ДОМ.РФ для финансирования инфраструктуры можно создавать дорожную, инженерную и социальную инфраструктуру в рамках проектов жилищного строительства, а также объекты для развития городов. Денежные средства, поступившие от размещения ценных бумаг, выдаются под льготную ставку, которая обеспечивается субсидией из федерального бюджета.