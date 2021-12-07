https://ria.ru/20211207/inflyatsiya-1762605745.html
Путин назвал инфляцию главной проблемой для россиян
Путин назвал инфляцию главной проблемой для россиян - РИА Новости, 07.12.2021
Путин назвал инфляцию главной проблемой для россиян
Главная проблема российской экономики и жителей страны на сегодня - это рост инфляции, в 2022 году необходимо обеспечить ее возвращение к целевому уровню,... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T17:04
2021-12-07T17:04
2021-12-07T17:15
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Главная проблема российской экономики и жителей страны на сегодня - это рост инфляции, в 2022 году необходимо обеспечить ее возвращение к целевому уровню, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник на совещании по экономическим вопросам."Главной проблемой сегодня и для экономики, и для граждан является рост инфляции. На конец ноября она составила 8,4%. В 2022 году необходимо обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню в 4%", - сказал Путин.
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экономика, владимир путин, россия
17:04 07.12.2021 (обновлено: 17:15 07.12.2021)
Путин назвал инфляцию главной проблемой для россиян
Президент Путин призвал обеспечить возврат инфляции к целевому уровню в четыре процента