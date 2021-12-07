https://ria.ru/20211207/inflyatsiya-1762605745.html

Путин назвал инфляцию главной проблемой для россиян

Путин назвал инфляцию главной проблемой для россиян - РИА Новости, 07.12.2021

Путин назвал инфляцию главной проблемой для россиян

Главная проблема российской экономики и жителей страны на сегодня - это рост инфляции, в 2022 году необходимо обеспечить ее возвращение к целевому уровню,... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T17:04

2021-12-07T17:04

2021-12-07T17:15

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Главная проблема российской экономики и жителей страны на сегодня - это рост инфляции, в 2022 году необходимо обеспечить ее возвращение к целевому уровню, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник на совещании по экономическим вопросам."Главной проблемой сегодня и для экономики, и для граждан является рост инфляции. На конец ноября она составила 8,4%. В 2022 году необходимо обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню в 4%", - сказал Путин.

https://ria.ru/20211207/ekonomika-1762607066.html

россия

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экономика, владимир путин, россия