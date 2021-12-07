https://ria.ru/20211207/immunitet-1762604236.html
Глава Липецкой области объявил о достижении коллективного иммунитета
Глава Липецкой области объявил о достижении коллективного иммунитета - РИА Новости, 07.12.2021
Глава Липецкой области объявил о достижении коллективного иммунитета
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о том, что регион достиг уровня коллективного иммунитета от коронавирусной инфекции. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T17:01
2021-12-07T17:01
2021-12-07T17:01
распространение коронавируса
общество
липецкая область
здоровье - общество
игорь артамонов
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755440403_0:0:1000:564_1920x0_80_0_0_1535125f90e23cc4bbeca7e2e6122c46.jpg
ВОРОНЕЖ, 7 дек - РИА Новости. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о том, что регион достиг уровня коллективного иммунитета от коронавирусной инфекции."Субъект достиг уровня коллективного иммунитета в 80%", - сказал Артамонов в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом. По его словам, перелом в ситуации с коронавирусной инфекцией был достигнут, в первую очередь, за счет вакцинации населения, а также ограничительным противоэпидемическим мероприятиям.По данным, которые приводила обладминистрация в понедельник, 6 декабря, в регионе первым компонентом вакцины от COVID-19 привиты 659 307 человек, завершили вакцинацию 606 778 человек. Как отмечали областные власти, для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 80% взрослого населения - "примерно 730 тысяч человек".В Липецкой области отмечается снижение количества госпитализированных с коронавирусной инфекцией пациентов, в связи с чем коечный фонд за месяц сократился на 45%. По данным обладминистрации, за последние несколько недель темпы роста заболеваемости уменьшились на 20%, коэффициент распространения инфекции стал меньше единицы (0,94), и более чем на 15% сократился прирост числа умерших.
https://ria.ru/20211203/koronavirus-1762018484.html
https://ria.ru/20211203/immunitet-1762018784.html
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755440403_89:0:978:667_1920x0_80_0_0_635714fca00a580bd0f831d1bf34e186.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, липецкая область, здоровье - общество, игорь артамонов, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
Глава Липецкой области объявил о достижении коллективного иммунитета
Глава Липецкой области Артамонов объявил о достижении коллективного иммунитета к COVID-19