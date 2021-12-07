https://ria.ru/20211207/immunitet-1762604236.html

Глава Липецкой области объявил о достижении коллективного иммунитета

Глава Липецкой области объявил о достижении коллективного иммунитета - РИА Новости, 07.12.2021

Глава Липецкой области объявил о достижении коллективного иммунитета

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о том, что регион достиг уровня коллективного иммунитета от коронавирусной инфекции. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T17:01

2021-12-07T17:01

2021-12-07T17:01

распространение коронавируса

общество

липецкая область

здоровье - общество

игорь артамонов

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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ВОРОНЕЖ, 7 дек - РИА Новости. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о том, что регион достиг уровня коллективного иммунитета от коронавирусной инфекции."Субъект достиг уровня коллективного иммунитета в 80%", - сказал Артамонов в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом. По его словам, перелом в ситуации с коронавирусной инфекцией был достигнут, в первую очередь, за счет вакцинации населения, а также ограничительным противоэпидемическим мероприятиям.По данным, которые приводила обладминистрация в понедельник, 6 декабря, в регионе первым компонентом вакцины от COVID-19 привиты 659 307 человек, завершили вакцинацию 606 778 человек. Как отмечали областные власти, для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 80% взрослого населения - "примерно 730 тысяч человек".В Липецкой области отмечается снижение количества госпитализированных с коронавирусной инфекцией пациентов, в связи с чем коечный фонд за месяц сократился на 45%. По данным обладминистрации, за последние несколько недель темпы роста заболеваемости уменьшились на 20%, коэффициент распространения инфекции стал меньше единицы (0,94), и более чем на 15% сократился прирост числа умерших.

https://ria.ru/20211203/koronavirus-1762018484.html

https://ria.ru/20211203/immunitet-1762018784.html

липецкая область

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общество, липецкая область, здоровье - общество, игорь артамонов, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19