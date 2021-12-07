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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211207/immunitet-1762604236.html
Глава Липецкой области объявил о достижении коллективного иммунитета
Глава Липецкой области объявил о достижении коллективного иммунитета - РИА Новости, 07.12.2021
Глава Липецкой области объявил о достижении коллективного иммунитета
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о том, что регион достиг уровня коллективного иммунитета от коронавирусной инфекции. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T17:01
2021-12-07T17:01
распространение коронавируса
общество
липецкая область
здоровье - общество
игорь артамонов
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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ВОРОНЕЖ, 7 дек - РИА Новости. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о том, что регион достиг уровня коллективного иммунитета от коронавирусной инфекции."Субъект достиг уровня коллективного иммунитета в 80%", - сказал Артамонов в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом. По его словам, перелом в ситуации с коронавирусной инфекцией был достигнут, в первую очередь, за счет вакцинации населения, а также ограничительным противоэпидемическим мероприятиям.По данным, которые приводила обладминистрация в понедельник, 6 декабря, в регионе первым компонентом вакцины от COVID-19 привиты 659 307 человек, завершили вакцинацию 606 778 человек. Как отмечали областные власти, для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 80% взрослого населения - "примерно 730 тысяч человек".В Липецкой области отмечается снижение количества госпитализированных с коронавирусной инфекцией пациентов, в связи с чем коечный фонд за месяц сократился на 45%. По данным обладминистрации, за последние несколько недель темпы роста заболеваемости уменьшились на 20%, коэффициент распространения инфекции стал меньше единицы (0,94), и более чем на 15% сократился прирост числа умерших.
https://ria.ru/20211203/koronavirus-1762018484.html
https://ria.ru/20211203/immunitet-1762018784.html
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общество, липецкая область, здоровье - общество, игорь артамонов, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
17:01 07.12.2021
 
Глава Липецкой области объявил о достижении коллективного иммунитета

Глава Липецкой области Артамонов объявил о достижении коллективного иммунитета к COVID-19

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГлава администрации Липецкой области Игорь Артамонов вручил ключи от 33 полноприводных автомобилей "ГАЗ Соболь"
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов вручил ключи от 33 полноприводных автомобилей ГАЗ Соболь - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
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ВОРОНЕЖ, 7 дек - РИА Новости. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о том, что регион достиг уровня коллективного иммунитета от коронавирусной инфекции.
"Субъект достиг уровня коллективного иммунитета в 80%", - сказал Артамонов в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом. По его словам, перелом в ситуации с коронавирусной инфекцией был достигнут, в первую очередь, за счет вакцинации населения, а также ограничительным противоэпидемическим мероприятиям.
Медицинский работник набирает в шприц вакцину Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря, 14:34Распространение коронавируса
Первый российский регион достиг коллективного иммунитета к COVID-19 в 80%
По данным, которые приводила обладминистрация в понедельник, 6 декабря, в регионе первым компонентом вакцины от COVID-19 привиты 659 307 человек, завершили вакцинацию 606 778 человек. Как отмечали областные власти, для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 80% взрослого населения - "примерно 730 тысяч человек".
В Липецкой области отмечается снижение количества госпитализированных с коронавирусной инфекцией пациентов, в связи с чем коечный фонд за месяц сократился на 45%. По данным обладминистрации, за последние несколько недель темпы роста заболеваемости уменьшились на 20%, коэффициент распространения инфекции стал меньше единицы (0,94), и более чем на 15% сократился прирост числа умерших.
Медицинский работник готовит шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря, 14:35Распространение коронавируса
В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 72,1%
 
Распространение коронавирусаОбществоЛипецкая областьЗдоровье - ОбществоИгорь АртамоновКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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