https://ria.ru/20211207/immunitet-1762593007.html

Ученые оценили сроки снижения иммунитета против COVID-19

Ученые оценили сроки снижения иммунитета против COVID-19 - РИА Новости, 07.12.2021

Ученые оценили сроки снижения иммунитета против COVID-19

Дольше всего иммунитет от COVID-19 сохраняется у тех, кто сначала переболел, а затем привился, пришли к выводу израильские ученые. Результаты исследования... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T16:23

2021-12-07T16:23

2021-12-07T20:21

наука

вакцинация

израиль

здоровье

биология

иммунитет

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741486777_0:0:3056:1719_1920x0_80_0_0_da1b1d0a6c789521fd15f0f4fd631398.jpg

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Дольше всего иммунитет от COVID-19 сохраняется у тех, кто сначала переболел, а затем привился, пришли к выводу израильские ученые. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов medRxiv.org.Авторы оценивали частоту заражения коронавирусом в нескольких группах, в том числе среди перенесших инфекцию и вакцинированных полностью или одной дозой. В своей работе они основывались на данных Министерства здравоохранения Израиля по 5,7 миллиона человек, которые болели COVID-19 с 1 августа по 30 сентября 2021 года. Большинство прививались самой распространенной в стране вакциной Pfizer-BioNTech.Исследователи установили, что во всех группах частота инфицирования увеличивается с течением времени после иммунизации, но медленнее всего она растет среди тех, кто переболел и сделал укол. Это свидетельствует о том, что гибридный иммунитет, который формируется после болезни и вакцинации, способствует выработке нейтрализующих антител с более широким спектром защиты и большей эффективностью, чем у обладателей естественной или искусственной защиты.У переболевших, но не сделавших прививку, показатель составил 10,5 на сто тысяч человеко-дней через четыре-шесть месяцев после выздоровления и 30 — через год. Для перенесших COVID-19 и получивших одну дозу вакцины величина намного меньше — 3,7 человеко-дня и 12 соответственно, а для тех, кто не заразился, но привился — 21 и 90. При этом бустерная доза снижает частоту до восьми человеко-дней в течение следующих двух месяцев.Доля тяжелых случаев у болевших и вакцинированных также невысокая — около 0,5 на сто тысяч человек. Для сравнения: у перенесших коронавирус показатель составил 1,1, у привитых — 4,6, а у тех, кто повторно сделал инъекцию, — 0,4.По мнению ученых, искусственный иммунитет снижается быстрее, чем естественный или тем более гибридный, но всегда есть шанс его восстановить бустерной прививкой. Переболевшие также могут через некоторое время, ориентировочно через полгода после выздоровления, повысить защиту с помощью однократной дозы. Интересно, что даже через шесть месяцев уровень нейтрализующих антител у перенесших инфекцию все еще выше, чем у получивших вакцину.Авторы отмечают, что период исследования охватывает время окончания доминирования штамма "альфа" и появления дельта-варианта SARS-CoV-2, что могло отразиться на снижении общих сроков иммунной защиты из-за частичных различий между ними. Еще сложнее предсказать динамику изменений при новых штаммах, таких как "омикрон".

https://ria.ru/20211125/kovid-1760602898.html

https://ria.ru/20211124/perenoschiki-1760545205.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вакцинация, израиль, здоровье, биология, иммунитет, коронавирус covid-19