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США заявили, что у Киева есть "конструктивные идеи" по дипломатии с Москвой

США заявили, что у Киева есть "конструктивные идеи" по дипломатии с Москвой - РИА Новости, 08.12.2021

США заявили, что у Киева есть "конструктивные идеи" по дипломатии с Москвой

​​США считают, что у Украины есть "конструктивные идеи" по дипломатии с РФ, заявил на брифинге советник президента США по национальной безопасности Джейк... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-07T23:37

2021-12-07T23:37

2021-12-08T00:57

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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. ​​США считают, что у Украины есть "конструктивные идеи" по дипломатии с РФ, заявил на брифинге советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан."Мы поддерживаем постоянный контакт с украинским правительством на разных уровнях ... я не буду говорить о конкретике их предложений, но они сформулировали ряд конструктивных идей о том, как обеспечить продвижение дипломатического процесса", - сказал Салливан на брифинге по итогам прошедшего во вторник саммита президентов США и России, главной темой которого стала Украина.Путин и Байден вечером 7 декабря провели переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Общение длилось два часа.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

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в мире, киев, сша, москва