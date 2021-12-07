23:37 07.12.2021 (обновлено: 00:57 08.12.2021)
США заявили, что у Киева есть "конструктивные идеи" по дипломатии с Москвой
Белый дом заявил, что у Киева есть "конструктивные идеи" по дипломатии с Москвой
ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. США считают, что у Украины есть "конструктивные идеи" по дипломатии с РФ, заявил на брифинге советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Мы поддерживаем постоянный контакт с украинским правительством на разных уровнях ... я не буду говорить о конкретике их предложений, но они сформулировали ряд конструктивных идей о том, как обеспечить продвижение дипломатического процесса", - сказал Салливан на брифинге по итогам прошедшего во вторник саммита президентов США и России, главной темой которого стала Украина.
Путин и Байден вечером 7 декабря провели переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Общение длилось два часа.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.