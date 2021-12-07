https://ria.ru/20211207/gref-1762555356.html

Греф оценил возможность ограничения конвертации рубля санкциями

Греф оценил возможность ограничения конвертации рубля санкциями - РИА Новости, 07.12.2021

Греф оценил возможность ограничения конвертации рубля санкциями

Глава Сбербанка Герман Греф назвал слухи об ограничении конвертации рубля из-за возможных новых санкций США "небылицей и чушью несусветной". РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T13:55

2021-12-07T13:55

2021-12-07T17:01

экономика

сша

герман греф

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф назвал слухи об ограничении конвертации рубля из-за возможных новых санкций США "небылицей и чушью несусветной".Эта мера, наряду с отключением от SWIFT, упоминалась в публикациях западных СМИ в качестве одного из ответов на возможное "вторжение" России на Украину."Это невозможно запретить, это невозможно исполнить. <...> Под этим нет никакого реального основания. Даже если это захотят сделать — я никогда не слышал, что кто-то планирует подобное, — это сделать просто невозможно", — сказал Греф журналистам.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об угрозе с ее стороны используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны Москвы у границ Украины. В Кремле отмечали, что перемещают войска в пределах российской территории и на свое усмотрение. Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://radiosputnik.ria.ru/20211207/sanktsii-1762497880.html

https://ria.ru/20211205/armiya-1762293979.html

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экономика, сша, герман греф, санкции в отношении россии