Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211207/gref-1762513086.html
Греф ждет, что экосистемные подписки станут персонализированными
Греф ждет, что экосистемные подписки станут персонализированными - РИА Новости, 07.12.2021
Греф ждет, что экосистемные подписки станут персонализированными
Подписки на различные сервисы экосистем банков сейчас несовершенны из-за ограниченной персонализации, но в будущем будут подбираться индивидуально под каждого... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T11:03
2021-12-07T11:03
экономика
технологии
герман греф
сбербанк россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758005519_0:0:7697:4511_1920x0_80_0_0_def39717519c149bbd07b0e976807ebe.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Подписки на различные сервисы экосистем банков сейчас несовершенны из-за ограниченной персонализации, но в будущем будут подбираться индивидуально под каждого человека, заявил глава Сбербанка Герман Греф.Последние несколько лет Сбербанк выстраивает свою экосистему, в рамках которой представлен и нефинансовый сервис в ряде отраслей, включая медицину, телекоммуникации, электронную коммерцию. Банк в настоящее время предлагает клиентам несколько видов подписок: на сервисы своей экосистемы "СберПрайм" и на переводы сверх бесплатного лимита в 50 тысяч рублей в месяц."Это рынок только зарождающийся, и я думаю, со временем мы придем к тому, что, конечно, подписка будет под каждого клиента собираться индивидуально. Но пока это все-таки не ближайшие два-три года, наверное, потребуется еще немного времени", - заявил глава Сбербанка, выступая на форуме Finopolis."Вы здесь сказали слово, что человек должен платить за то, что ему нужно или не нужно. Человек ничего не должен, потому что он может каждый из этих сервисов купить отдельно", - также сказал Греф, отвечая на вопрос о возможной переплате клиентом за ненужные ему услуги в подписке, и отметил, что предложения таких подписок компаниями пока несовершенны во всем мире, и у них ограниченные возможности для персонализации.
https://ria.ru/20211108/sber-1757994002.html
https://ria.ru/20210301/sber-1599466073.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758004237_0:226:2048:1762_1920x0_80_0_0_4c600a14a06ad2954e5a5cd02029ae54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, герман греф, сбербанк россии
11:03 07.12.2021
 
Греф ждет, что экосистемные подписки станут персонализированными

Глава Сбербанка Греф ждет, что в будущем экосистемные подписки станут персонализированными

© Фото предоставлено пресс-службой СбербанкаГлава Сбербанка Герман Греф
Глава Сбербанка Герман Греф
© Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Подписки на различные сервисы экосистем банков сейчас несовершенны из-за ограниченной персонализации, но в будущем будут подбираться индивидуально под каждого человека, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
Последние несколько лет Сбербанк выстраивает свою экосистему, в рамках которой представлен и нефинансовый сервис в ряде отраслей, включая медицину, телекоммуникации, электронную коммерцию. Банк в настоящее время предлагает клиентам несколько видов подписок: на сервисы своей экосистемы "СберПрайм" и на переводы сверх бесплатного лимита в 50 тысяч рублей в месяц.
Сбербанк открыл первый офис в новом формате - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
8 ноября, 04:09
Греф рассказал о планах экспансии Сбера за пределы России
"Это рынок только зарождающийся, и я думаю, со временем мы придем к тому, что, конечно, подписка будет под каждого клиента собираться индивидуально. Но пока это все-таки не ближайшие два-три года, наверное, потребуется еще немного времени", - заявил глава Сбербанка, выступая на форуме Finopolis.
"Вы здесь сказали слово, что человек должен платить за то, что ему нужно или не нужно. Человек ничего не должен, потому что он может каждый из этих сервисов купить отдельно", - также сказал Греф, отвечая на вопрос о возможной переплате клиентом за ненужные ему услуги в подписке, и отметил, что предложения таких подписок компаниями пока несовершенны во всем мире, и у них ограниченные возможности для персонализации.
Стенд компании Сбербанка SberCloud - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 17:01
SberCloud приняла участие в первом экосистемном онлайн-хакатоне Сбера
 
ЭкономикаТехнологииГерман ГрефСбербанк России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:37Экс-советник Трампа заявил, что Байден игнорирует интересы России
02:35"Король фруктов" оказался опасным для многих россиян
02:33Экс-главком НАТО заявил о необходимости предоставить военную помощь Украине
02:26В "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животных
02:18Путин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территорию
02:18В Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопления
02:13Нуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с Россией
02:11На Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и Байдена
02:09Названы особенности питания после вакцинации
02:04В Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окна
02:00Эксперты рассказали, какая недвижимость выиграет от новых станций БКЛ
01:56Освобожденное из-под ареста судно "Академик Иоффе" отправилось в Россию
01:49В Раде "поблагодарили" США за отсутствие санкций по "Северному потоку — 2"
01:46Нуланд заявила, что Путин решил воссоздать Советский Союз
01:40Слуцкий прокомментировал переговоры Путина и Байдена
01:37Экс-премьер рассказал, когда у Украины закончится газ
01:33Девушка Саакашвили заявила, что политик отказался от лекарств
01:25Салливан заявил о готовности США предоставить военную помощь странам Балтии
01:19"Красные линии" и Украина: что обсуждали Путин и Байден
01:18Салливан назвал "Северный поток — 2" рычагом против "российской агрессии"
Лента новостейМолния
Экс-советник Трампа заявил, что Байден игнорирует интересы России"Король фруктов" оказался опасным для многих россиянЭкс-главком НАТО заявил о необходимости предоставить военную помощь УкраинеВ "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животныхПутин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территориюВ Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопленияНуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с РоссиейНа Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и БайденаНазваны особенности питания после вакцинацииВ Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окнаЭксперты рассказали, какая недвижимость выиграет от новых станций БКЛОсвобожденное из-под ареста судно "Академик Иоффе" отправилось в РоссиюВ Раде "поблагодарили" США за отсутствие санкций по "Северному потоку — 2"Нуланд заявила, что Путин решил воссоздать Советский СоюзСлуцкий прокомментировал переговоры Путина и БайденаЭкс-премьер рассказал, когда у Украины закончится газДевушка Саакашвили заявила, что политик отказался от лекарствСалливан заявил о готовности США предоставить военную помощь странам Балтии"Красные линии" и Украина: что обсуждали Путин и БайденСалливан назвал "Северный поток — 2" рычагом против "российской агрессии"