https://ria.ru/20211207/gref-1762513086.html
Греф ждет, что экосистемные подписки станут персонализированными
Греф ждет, что экосистемные подписки станут персонализированными - РИА Новости, 07.12.2021
Греф ждет, что экосистемные подписки станут персонализированными
Подписки на различные сервисы экосистем банков сейчас несовершенны из-за ограниченной персонализации, но в будущем будут подбираться индивидуально под каждого... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T11:03
2021-12-07T11:03
2021-12-07T11:03
экономика
технологии
герман греф
сбербанк россии
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Подписки на различные сервисы экосистем банков сейчас несовершенны из-за ограниченной персонализации, но в будущем будут подбираться индивидуально под каждого человека, заявил глава Сбербанка Герман Греф.Последние несколько лет Сбербанк выстраивает свою экосистему, в рамках которой представлен и нефинансовый сервис в ряде отраслей, включая медицину, телекоммуникации, электронную коммерцию. Банк в настоящее время предлагает клиентам несколько видов подписок: на сервисы своей экосистемы "СберПрайм" и на переводы сверх бесплатного лимита в 50 тысяч рублей в месяц."Это рынок только зарождающийся, и я думаю, со временем мы придем к тому, что, конечно, подписка будет под каждого клиента собираться индивидуально. Но пока это все-таки не ближайшие два-три года, наверное, потребуется еще немного времени", - заявил глава Сбербанка, выступая на форуме Finopolis."Вы здесь сказали слово, что человек должен платить за то, что ему нужно или не нужно. Человек ничего не должен, потому что он может каждый из этих сервисов купить отдельно", - также сказал Греф, отвечая на вопрос о возможной переплате клиентом за ненужные ему услуги в подписке, и отметил, что предложения таких подписок компаниями пока несовершенны во всем мире, и у них ограниченные возможности для персонализации.
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экономика, технологии, герман греф, сбербанк россии
Греф ждет, что экосистемные подписки станут персонализированными
Глава Сбербанка Греф ждет, что в будущем экосистемные подписки станут персонализированными
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости.
Подписки на различные сервисы экосистем банков сейчас несовершенны из-за ограниченной персонализации, но в будущем будут подбираться индивидуально под каждого человека, заявил глава Сбербанка Герман Греф
.
Последние несколько лет Сбербанк выстраивает свою экосистему, в рамках которой представлен и нефинансовый сервис в ряде отраслей, включая медицину, телекоммуникации, электронную коммерцию. Банк в настоящее время предлагает клиентам несколько видов подписок: на сервисы своей экосистемы "СберПрайм" и на переводы сверх бесплатного лимита в 50 тысяч рублей в месяц.
"Это рынок только зарождающийся, и я думаю, со временем мы придем к тому, что, конечно, подписка будет под каждого клиента собираться индивидуально. Но пока это все-таки не ближайшие два-три года, наверное, потребуется еще немного времени", - заявил глава Сбербанка, выступая на форуме Finopolis.
"Вы здесь сказали слово, что человек должен платить за то, что ему нужно или не нужно. Человек ничего не должен, потому что он может каждый из этих сервисов купить отдельно", - также сказал Греф, отвечая на вопрос о возможной переплате клиентом за ненужные ему услуги в подписке, и отметил, что предложения таких подписок компаниями пока несовершенны во всем мире, и у них ограниченные возможности для персонализации.