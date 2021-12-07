https://ria.ru/20211207/granitsa-1762649946.html

Попова сообщила об ужесточении контроля на границах из-за "омикрона"

Попова сообщила об ужесточении контроля на границах из-за "омикрона" - РИА Новости, 07.12.2021

Попова сообщила об ужесточении контроля на границах из-за "омикрона"

Контроль в России ужесточили в связи с появлением штамма коронавируса "омикрон", но границы не закрывают, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T21:06

2021-12-07T21:06

2021-12-07T21:06

распространение коронавируса

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

россия

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Контроль в России ужесточили в связи с появлением штамма коронавируса "омикрон", но границы не закрывают, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."У нас сложилась, так скажем, своя практика, так же как и оставшиеся страны в мире, мы ужесточили контроль. Но не закрываем своих границ", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".Она отметила, что пограничная служба контролирует россиян, которые возвращаются из Африки через другие страны, - в паспортах проверяют штампы тех стран, с кем ограничено сообщение, данные передаются в Роспотребнадзор."Если они находят такой штамп, они передают информацию сотруднику Роспотребнадзора. Вместе с коллегами работают и специалисты, и сотрудники органов внутренних дел, и человек должен в этой ситуации уехать в обсерватор. То есть здесь желание обойти есть. А вот возможности, я надеюсь, не будет", - пояснила Попова.

https://ria.ru/20211207/omikron-1762585466.html

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса