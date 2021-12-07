https://ria.ru/20211207/gospitali-1762597097.html
Красноярскому краю нужны три инфекционных госпиталя, заявил губернатор
Красноярскому краю нужны три инфекционных госпиталя, заявил губернатор - РИА Новости, 07.12.2021
Красноярскому краю нужны три инфекционных госпиталя, заявил губернатор
Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что для борьбы с коронавирусом региону необходимы дополнительные поставки лекарств для лечения тяжелых форм... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T16:36
2021-12-07T16:36
2021-12-07T16:36
распространение коронавируса
общество
красноярск
красноярский край
александр усс
здоровье - общество
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что для борьбы с коронавирусом региону необходимы дополнительные поставки лекарств для лечения тяжелых форм заболевания и нужно построить еще три инфекционных госпиталя."Краю необходимы дополнительные поставки лекарств для лечения тяжелых форм ковида. Есть также острая потребность для строительства трех инфекционных госпиталей. Соответствующее заявки направлены в Минздрав России, и я надеюсь, что с учетом особенностей нашей территории они будут поддержаны", - сказал он на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.Он отметил, что в решении проблемы с распространением заболеваемости "есть еще один частный, но важный вопрос"."Речь идет о допуске на территорию аэропорта "Красноярск" иностранных экипажей воздушных судов с учетом технологии так называемого "стерильного аэропорта", которая практикуется в Красноярске. Вопрос этот я обсуждал вчера по телефону с Анной Юрьевной (Поповой - ред), думаю, что способы решения будут приняты в ближайшее время", - сказал Усс.
https://ria.ru/20211205/koronavirus-1761988450.html
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общество, красноярск, красноярский край, александр усс, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Красноярскому краю нужны три инфекционных госпиталя, заявил губернатор
Губернатор Красноярского края Усс заявил, что региону нужны три инфекционных госпиталя