https://ria.ru/20211207/gololeditsa-1762484667.html

Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве

Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве - РИА Новости, 07.12.2021

Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве

Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T04:33

2021-12-07T04:33

2021-12-07T04:33

общество

московская область (подмосковье)

москва

гидрометцентр

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Ранее предупреждение о гололедице в Москве и Подмосковье действовало до 12:00 среды, также в сообщении предупреждали о порывах ветра."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что предупреждение о гололедице в столице и области действует до 22:00 среды.

https://ria.ru/20211206/snegopad-1762457174.html

московская область (подмосковье)

москва

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общество, московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр