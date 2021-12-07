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Установлена личность мужчины, устроившего стрельбу в московском МФЦ
Установлена личность мужчины, устроившего стрельбу в московском МФЦ - РИА Новости, 07.12.2021
Установлена личность мужчины, устроившего стрельбу в московском МФЦ
Силовики установили личность мужчины, который устроил стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы, — им оказался некий Сергей Глазов, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T16:35
2021-12-07T16:35
2021-12-07T17:37
происшествия
стрельба в мфц на юго-востоке москвы
москва
ирина волк
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Силовики установили личность мужчины, который устроил стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы, — им оказался некий Сергей Глазов, сообщил РИА Новости источник в столичных правоохранительных органах."Личность стрелявшего установлена, это некий Сергей Глазов", — сказал источник.Трагедия произошла в МФЦ "Рязанский" на 1-й Новокузьминской улице. Жертвами стали два человека, еще четыре — среди них десятилетняя девочка — получили ранения. Всех пострадавших госпитализировали, они в тяжелом состоянии.Огонь открыл 45-летний Сергей Глазов, которого задержал сотрудник подразделения МВД по вопросам миграции, сообщили в министерстве. Он находился на месте происшествия и сумел догнать и обезвредить преступника.В МВД заявили, что у злоумышленника также был с собой нож. Очевидцы утверждают, что он был в неадекватном состоянии. СК возбудил уголовное дело по статьям "Убийство двух и более лиц" (ст. 105.2 УК) и "Незаконный оборот оружия" (ст. 222 УК). Задержанному грозит от восьми до двадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.
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происшествия, стрельба в мфц на юго-востоке москвы, москва, ирина волк
16:35 07.12.2021 (обновлено: 17:37 07.12.2021)
Установлена личность мужчины, устроившего стрельбу в московском МФЦ
Источник: стрельбу в московском МФЦ устроил Сергей Глазов
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости.
Силовики установили личность мужчины, который устроил стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы
, — им оказался некий Сергей Глазов, сообщил РИА Новости источник в столичных правоохранительных органах.
"Личность стрелявшего установлена, это некий Сергей Глазов", — сказал источник.
Трагедия произошла в МФЦ "Рязанский" на 1-й Новокузьминской улице. Жертвами стали два человека, еще четыре — среди них десятилетняя девочка — получили ранения. Всех пострадавших госпитализировали, они в тяжелом состоянии.
Огонь открыл 45-летний Сергей Глазов, которого задержал сотрудник подразделения МВД по вопросам миграции, сообщили в министерстве. Он находился на месте происшествия и сумел догнать и обезвредить преступника.
В МВД заявили, что у злоумышленника также был с собой нож. Очевидцы утверждают, что он был в неадекватном состоянии.
СК
возбудил уголовное дело по статьям "Убийство двух и более лиц" (ст. 105.2 УК) и "Незаконный оборот оружия" (ст. 222 УК). Задержанному грозит от восьми до двадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.