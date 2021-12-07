https://ria.ru/20211207/glazov-1762596858.html

Установлена личность мужчины, устроившего стрельбу в московском МФЦ

Установлена личность мужчины, устроившего стрельбу в московском МФЦ - РИА Новости, 07.12.2021

Установлена личность мужчины, устроившего стрельбу в московском МФЦ

Силовики установили личность мужчины, который устроил стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы, — им оказался некий Сергей Глазов, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T16:35

2021-12-07T16:35

2021-12-07T17:37

происшествия

стрельба в мфц на юго-востоке москвы

москва

ирина волк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762598916_0:267:3072:1995_1920x0_80_0_0_fe805705551e9790431c9bd068465f48.jpg

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Силовики установили личность мужчины, который устроил стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы, — им оказался некий Сергей Глазов, сообщил РИА Новости источник в столичных правоохранительных органах."Личность стрелявшего установлена, это некий Сергей Глазов", — сказал источник.Трагедия произошла в МФЦ "Рязанский" на 1-й Новокузьминской улице. Жертвами стали два человека, еще четыре — среди них десятилетняя девочка — получили ранения. Всех пострадавших госпитализировали, они в тяжелом состоянии.Огонь открыл 45-летний Сергей Глазов, которого задержал сотрудник подразделения МВД по вопросам миграции, сообщили в министерстве. Он находился на месте происшествия и сумел догнать и обезвредить преступника.В МВД заявили, что у злоумышленника также был с собой нож. Очевидцы утверждают, что он был в неадекватном состоянии. СК возбудил уголовное дело по статьям "Убийство двух и более лиц" (ст. 105.2 УК) и "Незаконный оборот оружия" (ст. 222 УК). Задержанному грозит от восьми до двадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

https://ria.ru/20211207/strelba-1762592395.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, стрельба в мфц на юго-востоке москвы, москва, ирина волк