https://ria.ru/20211207/gibdd-1762619871.html

Вологодские полицейские помогли мальчику, примерзшему к дорожному знаку

Вологодские полицейские помогли мальчику, примерзшему к дорожному знаку - РИА Новости, 07.12.2021

Вологодские полицейские помогли мальчику, примерзшему к дорожному знаку

Сотрудники ГИБДД в Вологодской области спасли ребенка, который примерз языком к металлическому основанию дорожного знака, которое он решил лизнуть на сильном... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T17:51

2021-12-07T17:51

2021-12-07T17:54

хорошие новости

происшествия

вологодская область

тотемский район

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Сотрудники ГИБДД в Вологодской области спасли ребенка, который примерз языком к металлическому основанию дорожного знака, которое он решил лизнуть на сильном морозе, сообщают региональные власти во вторник.Накануне сотрудники отдела ГИБДД ОМВД России по Тотемскому району Денис Панов и Михаил Шихов патрулировали трассу Чекшино – Котлас. Проезжая мимо деревни Погорелово, инспекторы обратили внимание на мальчика, стоявшего рядом с дорожным знаком."Мальчик решил лизнуть дорожный знак и крепко примерз к металлу. На улице было -27. Полицейские разделились. Один отправился за медиком, второй попытался отогреть трубу", - рассказывает администрация Вологодской области в своем официальном Telegram-канале.Когда один из дорожных полицейских вернулся с медиком, ребёнка уже удалось освободить. "Мальчику была оказана медпомощь (швы пришлось наложить), сейчас его здоровью ничего не угрожает", - заключают региональные власти.

https://ria.ru/20210826/malysh-1747344681.html

https://ria.ru/20210702/dps-1739565473.html

вологодская область

тотемский район

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происшествия, вологодская область, тотемский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)