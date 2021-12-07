https://ria.ru/20211207/gibdd-1762619871.html
Вологодские полицейские помогли мальчику, примерзшему к дорожному знаку
Вологодские полицейские помогли мальчику, примерзшему к дорожному знаку - РИА Новости, 07.12.2021
Вологодские полицейские помогли мальчику, примерзшему к дорожному знаку
Сотрудники ГИБДД в Вологодской области спасли ребенка, который примерз языком к металлическому основанию дорожного знака, которое он решил лизнуть на сильном... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T17:51
2021-12-07T17:51
2021-12-07T17:54
хорошие новости
происшествия
вологодская область
тотемский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Сотрудники ГИБДД в Вологодской области спасли ребенка, который примерз языком к металлическому основанию дорожного знака, которое он решил лизнуть на сильном морозе, сообщают региональные власти во вторник.Накануне сотрудники отдела ГИБДД ОМВД России по Тотемскому району Денис Панов и Михаил Шихов патрулировали трассу Чекшино – Котлас. Проезжая мимо деревни Погорелово, инспекторы обратили внимание на мальчика, стоявшего рядом с дорожным знаком."Мальчик решил лизнуть дорожный знак и крепко примерз к металлу. На улице было -27. Полицейские разделились. Один отправился за медиком, второй попытался отогреть трубу", - рассказывает администрация Вологодской области в своем официальном Telegram-канале.Когда один из дорожных полицейских вернулся с медиком, ребёнка уже удалось освободить. "Мальчику была оказана медпомощь (швы пришлось наложить), сейчас его здоровью ничего не угрожает", - заключают региональные власти.
https://ria.ru/20210826/malysh-1747344681.html
https://ria.ru/20210702/dps-1739565473.html
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происшествия, вологодская область, тотемский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
17:51 07.12.2021 (обновлено: 17:54 07.12.2021)
Вологодские полицейские помогли мальчику, примерзшему к дорожному знаку
Вологодские сотрудники ГИБДД помогли мальчику, примерзшему языком к дорожному знаку