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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20211207/gibdd-1762619871.html
Вологодские полицейские помогли мальчику, примерзшему к дорожному знаку
Вологодские полицейские помогли мальчику, примерзшему к дорожному знаку - РИА Новости, 07.12.2021
Вологодские полицейские помогли мальчику, примерзшему к дорожному знаку
Сотрудники ГИБДД в Вологодской области спасли ребенка, который примерз языком к металлическому основанию дорожного знака, которое он решил лизнуть на сильном... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T17:51
2021-12-07T17:54
хорошие новости
происшествия
вологодская область
тотемский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Сотрудники ГИБДД в Вологодской области спасли ребенка, который примерз языком к металлическому основанию дорожного знака, которое он решил лизнуть на сильном морозе, сообщают региональные власти во вторник.Накануне сотрудники отдела ГИБДД ОМВД России по Тотемскому району Денис Панов и Михаил Шихов патрулировали трассу Чекшино – Котлас. Проезжая мимо деревни Погорелово, инспекторы обратили внимание на мальчика, стоявшего рядом с дорожным знаком."Мальчик решил лизнуть дорожный знак и крепко примерз к металлу. На улице было -27. Полицейские разделились. Один отправился за медиком, второй попытался отогреть трубу", - рассказывает администрация Вологодской области в своем официальном Telegram-канале.Когда один из дорожных полицейских вернулся с медиком, ребёнка уже удалось освободить. "Мальчику была оказана медпомощь (швы пришлось наложить), сейчас его здоровью ничего не угрожает", - заключают региональные власти.
https://ria.ru/20210826/malysh-1747344681.html
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вологодская область
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происшествия, вологодская область, тотемский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
17:51 07.12.2021 (обновлено: 17:54 07.12.2021)
 
Вологодские полицейские помогли мальчику, примерзшему к дорожному знаку

Вологодские сотрудники ГИБДД помогли мальчику, примерзшему языком к дорожному знаку

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Сотрудники ГИБДД в Вологодской области спасли ребенка, который примерз языком к металлическому основанию дорожного знака, которое он решил лизнуть на сильном морозе, сообщают региональные власти во вторник.
Накануне сотрудники отдела ГИБДД ОМВД России по Тотемскому району Денис Панов и Михаил Шихов патрулировали трассу Чекшино – Котлас. Проезжая мимо деревни Погорелово, инспекторы обратили внимание на мальчика, стоявшего рядом с дорожным знаком.
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"Мальчик решил лизнуть дорожный знак и крепко примерз к металлу. На улице было -27. Полицейские разделились. Один отправился за медиком, второй попытался отогреть трубу", - рассказывает администрация Вологодской области в своем официальном Telegram-канале.
Когда один из дорожных полицейских вернулся с медиком, ребёнка уже удалось освободить. "Мальчику была оказана медпомощь (швы пришлось наложить), сейчас его здоровью ничего не угрожает", - заключают региональные власти.
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