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Официальный курс евро на среду вырос на 60 копеек
Официальный курс евро на среду вырос на 60 копеек - РИА Новости, 07.12.2021
Официальный курс евро на среду вырос на 60 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 59,76 копейки, до 83,7114 рубля, курс доллара - на 47,05 копейки, до 74,1399 рубля,... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T14:30
2021-12-07T14:30
2021-12-07T14:30
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экономика
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 59,76 копейки, до 83,7114 рубля, курс доллара - на 47,05 копейки, до 74,1399 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 52,77 копейки, составив 78,4471 рубля.
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экономика, евро, центральный банк рф (цб рф), россия
Официальный курс евро на среду вырос на 60 копеек
Официальный курс евро на среду вырос на 60 копеек, до 83,71 рубля