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Минск вводит продовольственное эмбарго против стран, применяющих санкции

Минск вводит продовольственное эмбарго против стран, применяющих санкции - РИА Новости, 07.12.2021

Минск вводит продовольственное эмбарго против стран, применяющих санкции

С 1 января Белоруссия на полгода введет продовольственное эмбарго для стран, применяющих против нее санкции. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T18:12

2021-12-07T18:12

2021-12-07T19:57

белоруссия

минск

в мире

санкции ес в отношении белоруссии

норвегия

северная македония

евросоюз

дмитрий мезенцев

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МИНСК, 7 дек — РИА Новости. С 1 января Белоруссия на полгода введет продовольственное эмбарго для стран, применяющих против нее санкции."Установить перечень товаров, происходящих из Европейского союза и его государств-членов, США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Республики Северная Македония, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Черногории, Швейцарской Конфедерации, запрещенных к ввозу на территорию Республики Беларусь и реализации на территории Республики Беларусь, согласно приложению", — говорится в постановлении правительства, опубликованном на национальном правовом интернет-портале республики.Как сообщала пресс-служба кабмина, только за десять месяцев 2021 года Белоруссия импортировала продовольственных товаров и продуктов питания на общую сумму более 530 миллионов долларов из стран, проводящих "дискриминационную политику и осуществляющих недружественные действия" в отношении Минска."Позиции, формирующие основу этого импорта, с начала следующего года будут под запретом", — пояснили в пресс-службе.В список запрещенной к ввозу продукции попали живые свиньи, мясо крупного рогатого скота, свинина, колбасы, субпродукты, соль, кондитерские изделия, молоко, орехи, фрукты и некоторые другие товары.При этом эмбарго не коснется товаров для личного потребления, детского питания и некоторых "других позиций критического импорта", указано в постановлении Совета министров.Как пояснили в пресс-службе, решение принято "с учетом продолжающихся попыток коллективного Запада оказывать незаконное санкционное давление на страну".Одновременно с введением эмбарго примут меры "по обеспечению сбалансированности на потребительском рынке, в том числе за счет его насыщения продукцией отечественного производства"."Импортеры, товаропроизводители и торговые сети будут ориентированы на замещение товаров, не производящихся в Беларуси, поставками из дружественных государств", — указала пресс-служба.В случае дальнейших "деструктивных действий" в отношении Минска перечень запрещенных товаров могут расширить.Второго декабря ЕС принял пятый пакет санкций против Белоруссии. Теперь ограничения Евросоюза в общей сложности затрагивают 183 физических лица и 26 компаний. Меры предполагают запрет на въезд в ЕС, а также замораживание счетов физлиц и организаций. Кроме того, европейским гражданам и компаниям запрещено передавать средства фигурантам списков. К санкциям против Минска также присоединились США, Великобритания и Канада.Как отмечал госсекретарь Союзного государства двух стран Дмитрий Мезенцев, ответом на новые рестрикции станет еще большая сплоченность Москвы и Минска и продолжение работы по экономической интеграции.Поводом для санкций стал миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей и государствами Прибалтики. Летом там увеличился поток беженцев с Ближнего Востока и из Северной Африки, пытающихся попасть в Западную Европу, а в начале ноября ситуация серьезно осложнилась. Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. По словам Лукашенко, Белоруссия не может сдерживать поток людей: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20211206/belorussiya-1762385458.html

https://ria.ru/20211203/belorussiya-1762014101.html

https://ria.ru/20210712/semashko-1740883266.html

https://ria.ru/20211204/sanktsii-1762205551.html

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белоруссия, минск, в мире, санкции ес в отношении белоруссии, норвегия, северная македония, евросоюз, дмитрий мезенцев, прибалтика