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Устроивший стрельбу в МФЦ пройдет психолого-психиатрическую экспертизу

Устроивший стрельбу в МФЦ пройдет психолого-психиатрическую экспертизу - РИА Новости, 07.12.2021

Устроивший стрельбу в МФЦ пройдет психолого-психиатрическую экспертизу

Психолого-психиатрическую экспертизу назначат стрелявшему в московском МФЦ, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T17:24

2021-12-07T17:24

2021-12-07T18:08

москва

следственный комитет россии (ск рф)

стрельба в мфц на юго-востоке москвы

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Психолого-психиатрическую экспертизу назначат стрелявшему в московском МФЦ, сообщается на сайте СК РФ.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в МФЦ "Рязанский" в результате стрельбы погибли два человека, трое пострадали. Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила, что при стрельбе в МФЦ в Москве скончались администратор и охранник, еще 4 человека пострадали. Столичные следователи завели уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия. Источник в столичных правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что установлена личность устроившего стрельбу - это некий Сергей Глазов."Для оценки психического состояния мужчины будет назначена психолого-психиатрическая судебная экспертиза", - говорится в сообщении.Как рассказали РИА Новости в ГСУСК по Москве, также будет проведена баллистическая экспертиза.

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москва, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в мфц на юго-востоке москвы