https://ria.ru/20211207/eksperiment-1762563463.html

В Москве эксперимент по имитации полета на Луну лишился одной участницы

В Москве эксперимент по имитации полета на Луну лишился одной участницы - РИА Новости, 07.12.2021

В Москве эксперимент по имитации полета на Луну лишился одной участницы

Участница 240-суточного изоляционного исследования SIRIUS-21, имитирующего полёт на Луну, Екатерина Карякина покинула экспериментальный комплекс из-за травмы... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T14:36

2021-12-07T14:36

2021-12-07T14:36

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институт медико-биологических проблем ран

центр подготовки космонавтов

луна

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Участница 240-суточного изоляционного исследования SIRIUS-21, имитирующего полёт на Луну, Екатерина Карякина покинула экспериментальный комплекс из-за травмы руки, сообщает пресс-служба Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН."На 33-е сутки эксперимента произошла реальная нештатная ситуация – один из членов экипажа, Екатерина Карякина, получила нетяжелую травму руки во время проведения тренировок на действующем макете многофункционального силового тренажера… Руководством проекта SIRIUS было принято решение вывести Карякину из экспериментального комплекса", - говорится в сообщении.Экипаж, находясь в тесном взаимодействии с наземными службами обеспечения эксперимента, оказал Карякиной необходимую медпомощь, а для консультации был оперативно привлечен главный внештатный травматолог-ортопед департамента здравоохранения Москвы. Сейчас Карякина проходит лечение в столичной клинике.Международный изоляционный эксперимент по имитации полета и высадке на Луну SIRIUS-21 стартовал 4 ноября в Москве. В условное путешествие на Луну отправились шестеро: инструктор Центра подготовки космонавтов Олег Блинов, врач-хирург ИМБП Виктория Кириченко, экс-бортпроводник авиакомпании Nordwind, а сейчас младший научный сотрудник ИМБП Екатерина Карякина, бакалавр русского языка и литературы из США Уильям Браун, представитель командования космических систем США Эшли Ковальски, космонавт-испытатель из ОАЭ Салех Омар Аль Амери.Как сообщала РИА Новости помощница руководителя проекта Стефания Федяй, каждый участник может прекратить участие в нём в любое время без объяснения причин, но за почти 60-летнюю историю проведения подобных проектов таких случаев не было. Со стороны же руководства прерывание эксперимента для конкретного участника возможно только в экстренных случаях, таких как острая необходимость медицинского вмешательства или авария.Согласно данным с сайта проекта, в первые сутки эксперимента "космический корабль" выводится на околоземную орбиту. Со вторых по четвертые сутки осуществляется "стыковка" с межпланетным комплексом, ведется проверка работоспособности систем. На пятые сутки начнется имитация полета к Луне. На восьмые сутки "корабль" выйдет на окололунную орбиту, после чего до 60-х суток экипаж готовится к "высадке" на поверхности Луны, а также управляет с окололунной орбиты луноходами.За время эксперимента планируется три "высадки" на Луну экипажами по четыре человека. Каждое пребывание на "лунной поверхности" продолжается четверо суток. Во время "выходов" предполагается перемещение по имитатору лунной поверхности в скафандре с использованием технологии виртуальной реальности. В ходе "экспедиции" исследователи выполнят операции по забору проб грунта и поуправляют моделью лунного ровера.С 237-х по 240-е сутки экипаж "возвращается на Землю" и совершает посадку в последний день эксперимента.

https://ria.ru/20211203/nasa-1761938909.html

https://ria.ru/20211109/luna-1758254611.html

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сша, москва, российская академия наук, космос - риа наука, институт медико-биологических проблем ран, центр подготовки космонавтов, луна